اليوم السابع
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الصحة الإيطالية توافق على استخدام هيدروكسى كلوروكوين لعلاج مصابى كورونا

الجمعة، 27 مارس 2020 01:47 م
الصحة الإيطالية توافق على استخدام هيدروكسى كلوروكوين لعلاج مصابى كورونا علاج كورونا
كتبت هند عادل

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كشف تقرير لصحيفة la repubblica الإيطالية أن النظام الصحى الإيطالى وافق على استخدام أدوية مضادات الملاريا المصرح بها والأدوية المضادة للإيدز في إيطاليا لمعالجه مرضى فيروس كورونا، حيث نشرت الجريدة الرسمية فى ايطاليا القرار بأنه يمكن للأطباء وصف الأدوية التي تعتمد على الكلوروكين وهيدروكسي كلوروكوين للمرضى المصابين كورونا.

ووفقا للتقرير تمت الموافقة على الأدوية المضادة للملاريا التي تحتوي على الكلوروكين والهيدروكسي كلوروكوين في إيطاليا  فهي المسؤولية الكاملة للخدمة الصحية الوطنية في علاج المرضى المصابين بعدوى كورونا.

يكما ُصرح أيضًا لنفس الاستخدامات بمزيج من الأدوية المضادة للإيدز lopinavir  ritonavir ، danuravir / cobicistat ، darunavir ، ritonavir ، والتي يتم دفعها أيضًا من قبل خدمة الصحة الوطنية فى خطه علاج مصابى فيروس كورونا فى ايطاليا .

وأوضح تقرير الصحيفة الإيطالية أنه في هذه الأثناء يتم اختبار العديد من الأدوية لمكافحة الوباء حيث لم يتم العثور على علاج حتى الآن.

وحتى  انتظار العلاج  يمكن استخدامه لعلاج المرضى الإيطاليين مع Covid-19 remdesivir ، المضاد للفيروسات التجريبي المنتج في الولايات المتحدة، الدواء ، الذي تم استخدامه في الأصل لعلاج حالات الإيبولا، حصل بالفعل على إذن من اللجنة الفنية العلمية التابعة لوكالة الأدوية الإيطالية ومن لجنة الأخلاقيات بالمعهد الوطني لأمراض سبالانزاني المعدي. يمكن استخدامه في جميع أنحاء الأراضي الوطنية.

في الولايات المتحدة ، بدأ اختبار أول دواء مضاد لـ Covid-19، يطلق عليه Eidd-2801 و الذى يحسن وظائف الرئة ويقلل الحمل الفيروسي وفقدان الوزن و يعمل ، في الوقت الحالي فقط على الفئران لقد ولد من مختبر عالم كرس عمله للفيروسات التاجية لمدة 35 عامًا يرأس رالف باريك مختبر المناعة والأحياء الدقيقة بجامعة نورث كارولينا.

 

 

 


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