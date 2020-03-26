اليوم السابع
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الخميس، 26 مارس 2020 08:55 م
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الحكومة الفرنسية تسمح باستخدام "الكلوروكين" لعلاج مرضى فيروس كورونا

الخميس، 26 مارس 2020 08:34 م
الحكومة الفرنسية تسمح باستخدام "الكلوروكين" لعلاج مرضى فيروس كورونا رئيس الوزراء الفرنسى إدوارد فيليب
وكالات

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وقع رئيس الوزراء الفرنسي إدوارد فيليب، ووزير الصحة أوليفييه فيران، على قرار صدر اليوم الخميس، يسمح بوصف دواء "الكلوروكين" للمصابين بفيروس كورونا المستجد.

ورفعت مجموعة من مقدمي الرعاية الصحية في فرنسا، شكوى ضد رئيس الوزراء الفرنسي ادوارد فيليب ووزير الصحة السابقة انييس بوزان، لاتهامهم بالتقصير من ناحية التصدي للوباء المتفشى في مختلف ربوع البلاد، وجمعت الشكوى أكثر من 200 ألف توقيع يوم الخميس 26 مارس، وهي تدعم الشكوى التي قدمتها من قبل مجموعة تضم أكثر من 600 طبيب، باسم "C19".

وتتهم الشكوى المسئولان الفرنسيان بعدم اتخاذ التدابير اللازمة من أجل إعداد فرنسا بشكل كافى لمواجهة وباء الفيروس التاجي كورونا، على الرغم من أنهم كانوا ، على حد علمهم، على دراية بمخاطر الأزمة التي ستواجه البلاد.

واستندت الشكاوى بكلمات الوزيرة السابقة وهي أيضا مرشحة لحزب حركة التحرير والعدالة في باريس ، والتى حذرت خلالها رئيس الوزراء في يناير من أن الانتخابات البلدية "ربما لا يمكن إجراؤها "، وأن هناك تقديرات بمواجهة موجة تسونامي قوية جدا".


فرنسا

إدوارد فيليب

أوليفييه فيران

كورونا

فيروس كورونا

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