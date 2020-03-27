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الحكومة تنفى وقف صرف مستحقات العاملين بالمساجد خلال فترة الغلق المؤقت

الجمعة، 27 مارس 2020 11:02 ص
الحكومة تنفى وقف صرف مستحقات العاملين بالمساجد خلال فترة الغلق المؤقت وزارة الأوقاف - المساجد
كتبت هند مختار

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كشف المركز الإعلامى لمجلس الوزراء أنه فى ضوء ما تردد من أنباء بشأن وقف صرف مستحقات العاملين بالمساجد خلال فترة الغلق المؤقت، تواصل المركز مع وزارة الأوقاف، والتي نفت تلك الأنباء تماماً، مُؤكدةً أنه لا صحة لوقف صرف مستحقات أي من العاملين بالمساجد خلال فترة الغلق المؤقت، مُشددةً على انتظام صرف رواتب ومستحقات جميع العاملين بالمساجد بما في ذلك الحوافز والعلاوات.
 
وفي إطار الإجراءات الوقائية والتدابير الاحترازية التي تتخذها الوزارة لمواجهة فيروس كورونا، فقد تم إطلاق حملة لنظافة وتعقيم المساجد بالتنسيق مع وزارة الصحة والمحافظين، أثناء فترة تعليق إقامة الصلاة بالمساجد، فضلاً عن تخصيص الوزارة رقماً للإبلاغ عن أي مخالفات بشأن غلق المساجد (‪01008806466‬)، كما تم تكليف الأئمة كلٍ في نطاق عمله بمتابعة عدد من المساجد والزوايا في محيط مسجده لبيان مدى الالتزام بتنفيذ تعليمات قرار الغلق.
 
 

غلق المساجد

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