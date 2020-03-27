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الجزائر تسجل 42 إصابة جديدة بكورونا.. و الحصيلة ترتفع لـ 409 مصاب و 26 وفاة

الجمعة، 27 مارس 2020 06:58 م
الجزائر تسجل 42 إصابة جديدة بكورونا.. و الحصيلة ترتفع لـ 409 مصاب و 26 وفاة كورونا
كتب: أحمد جمعة

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أعلن المتحدث الرسمى باسم لجنة رصد ومتابعة فيروس كورونا فى الجزائر، البروفيسور جمال فورار، الجمعة، تسجيل البلاد لـ 42 إصابة جديدة مؤكدة بفيروس كورونا ووفاة حالة جديدة، مشيرا إلى أن الحصيلة الإجمالية ارتفعت إلى 409 حالة مؤكدة و26 حالة وفاة.

كان عبد العزيز جراد الوزير الأول "رئيس الوزراء الجزائرى" قد أصدر مرسومًا جديدًا يتضمن توسيع إجراءات الحجر المنزلى الجزئى إلى 9 ولايات، تنفيذًا لتوجيهات الرئيس عبد المجيد تبون، وطبقًا للتدابير التكميلية للوقاية من انشار وباء فيروس "كورونا" ومكافحته.

وقال بيان لرئاسة الحكومة الجزائرية، الجمعة، إن جراد أصدر مرسومًا جديدًا يتضمن توسيع إجراءات الحجر إلى بعض الولايات، هى باتنة، تيزى وزو، سطيف، قسنطينة، المدية، وهران، بومرداس، الوادى وتيبازة.

وأوضح البيان، أن هذا الإجراء سيطبق فى تلك الولايات ابتداء من غد السبت اعتبارا من السابعة مساء حتى السابعة صباحا.

وكانت السلطات الجزائرية قد فرضت منذ الثلاثاء الماضى حجرا منزليا جزئيا على الجزائر العاصمة من 7 مساء حتى 7 صباحا، بالإضافة إلى حجر كامل على ولاية البليدة المجاورة للعاصمة لمنع انتشار فيروس كورونا.

قال عمار بلحيمر وزير الاتصال الناطق باسم الحكومة الجزائرية يوم أمس الخميس، إن وزير الصحة الجزائرى عبد الرحمن بن بوزيد وعدة وزراء صحة عرب اجتمعوا بوزير الصحة الصينى الذى دعا الدول العربية إلى الاستعانة بدواء "كلوروكين" فى علاج المصابين بفيروس كورونا.

وأضاف بلحيمر - فى تصريح يوم أمس الخميس، إن الوزير الصينى قال إن الدواء ينبغى استعماله 7 أيام كاملة، وشدد على أن هذه التجربة أثبتت نجاحها فى احتواء الوضع فى الصين، وعلاج الكثير من المصابين.


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