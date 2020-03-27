التموين: السماح بعمل جميع مصانع الأغذية بكامل طاقتها لضمان توافر السلع

تلقت غرفة العمليات المركزية بوزارة التموين، تقريرًا منذ الساعات الأولى من صباح اليوم، من كافة مديريات التموين والتجارة الداخلية بكافة محافظات الجمهورية، عن انتظام عمل كافة المخابز بكامل طاقتها وفى المواعيد الرسمية، كما تم إنتاج وتجهيز كافة الكميات المطلوبة للمواطنين من الخبز وتم صرفها ويوجد إقبال من المواطنين والعمل بجميع المخابز منتظم دون توقف أو زحام .

وشدد الدكتور على المصيلحى وزير التموين والتجارة الداخلية على قيام كافة وكلاء الوزارة مديرى المديريات التموينية بالمحافظات بضرورة المتابعة والقيام بالجولات الميدانية للتأكد من انتظام العمل فى كافة المنشآت التموينية وعلى رأسها المخابز والتى تعمل كالمعتاد دون توقف لتلبية احتياجات المواطنين من الخبز وكافة السلع الغذائية.

وطلب المصيلحي، المحافظين بضرورة التنسيق مع مديرى الأمن، فى هذه الظروف الاستثنائية، للسماح لعمال المخابز بالتحرك قبل الساعة 7 صباحاً، ليتم اعداد الخبز ويكون متوافراً للمواطنين مع بدء الحركة صباحاً عقب ساعات الحظر، لافتاً الى أن المخابز من الأماكن المستثناة من قرار الحظر ولابد ان تعمل بما يتوافق مع طبيعة عملها.

وشدد المصيلحى على أهمية مراعاة عدم غلق محال بيع المواد الغذائية الساعة 7 مساء، على النحو الذى ينص عليه القرار، وكذا السماح بعمل كافة مصانع الأغذية بنفس طاقتها لضمان توافر السلع بالكميات المطلوبة لاسيما مع قرب حلول شهر رمضان المبارك، ودعا أيضاً الى السماح بلوجستيات النقل الخاصة بالمطاعم لتتمكن من القيام بعملها.

وأضاف وزير التموين، أن الكتاب الدورى الصادر عن رئيس الوزراء تضمن تفسيرات للعديد من الأمور المرتبطة بقرار الحظر، والاستثناءات منه، وانه لابد من التوصل الى آلية سريعة للتعامل مع سيارات شركات الأغذية أو الحاصلات الزراعية لضمان استمرار دورة توفير السلع الرئيسية، مشددًا على أن الوزارة تعمل فى جميع أيام الأسبوع بما فيها الجمعة والسبت، وعلى استعداد لتلقى كافة الطلبات لحل أى مشكلة.