التعليم العالى: إلغاء امتحانات "الميدترم".. والدرجات ستضاف نهاية العام

كتب-أحمد صلاح العزب

قال الدكتور محمد الطيب مساعد وزير التعليم العالى والمتحدث الرسمى باسم الوزارة، إنه تم إلغاء امتحان الميد ترم بناءا على قرار السيد رئيس الوزراء بتعليق الدراسة، وسوف تضاف درجاته إلى نتيجة امتحان آخر العام، ومشيرا إلى أن امتحان آخر العام لن يبدأ إلا يوم السبت الموافق 30 مايو، وقد تأجلت الامتحانات لمدة أسبوعين حتى هذة اللحظة.

وأشار إلى أن باقى المناهج المقررة على طلاب الصف الثالث الثانوى بداية من منتصف شهر مارس سوف يتم استكمالها بداية العام الجامعى بالجامعات المصرية.



وتابع قائلا، خلال مداخلة هاتفية فى برنامج مساء dmcالذى يقدمة الإعلامى رامى رضوان، أن صحة الطالب المصرى على أولويات الدولة، ولن يتضرر طالب فالمهم هو صحة الطلاب، مشيرا إلى أن منظومة التعليم العالى ليست جديدة فى مصر ونعمل على تطويرها قبل سنتين .



وواصل الطيب قائلا، نعتذر عن عدم عمل منصات التعليم الالكترونى بشكل كام ولكننا نعمل على التواصل الدائم بوزارة الاتصالات لرفع كفاءة التعليم عن البعد وأنه يعمل حاليا بكفاءة أكثر من 90%.