البابا تواضروس الثانى فى رسالة عن أزمة كورونا: "ليس لنا سواك يا رب"

كتب محمود راغب

قال قداسة البابا تواضروس الثاني بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية: "ليس لنا سواك يا رب وليس لنا ما نعتمد عليه إلا أنت عالمين أنك القادر أن ترفع هذه الضيقة الشديدة وهذه الأزمة عن العالم كله".

جاء ذلك فى رسالة للبابا تواضروس الثاني، نشرتها الصفحة الرسمية للمتحدث بإسم الكنيسة القبطية الأرثوذكسية ، فى ظل الظروف الاستثنائية التى تشهدها مصر والعالم وانتشار فيروس كورونا.

وكان قداسة البابا تواضروس الثاني، بابا الإسكندرية، بطريرك الكرازة المرقسية، قد أكد أن السبب الرئيسى فى انتشار فيروس كورونا التجمعات البشرية فى كل مكان، لافتا إلى أن قرار إغلاق الكنائس كان قرارا صعبا، ولكنه تم اتخاذه من أجل سلامة الجميع بعد الاجتماع مع اللجنة الدائمة للمجمع المقدس، وهو فرصة للتوبة والصلاة وإعادة ترتيب الأوراق في الكنائس والخدمة والمنازل.

وقدم البابا تواضروس الثاني خلال عظته الأسبوعية الأربعاء الماضى، التحية إلى الطاقم الطبى الذى يعمل على علاج المصابين ومرضى فيروس كورونا مضيفا: "الذين يعملون بجد وإخلاص وهم على خط المواجهة الأول فى الإجراءات التى تتخذها الحكومة المصرية تجاه هذا الوباء".