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الإندبندنت: كورونا يعيق واردات الفواكه والخضراوات من أفريقيا لأوروبا

الجمعة، 27 مارس 2020 06:08 م
الإندبندنت: كورونا يعيق واردات الفواكه والخضراوات من أفريقيا لأوروبا إجراءات احترازية لمواجهة كورونا
كتبت رباب فتحى

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قالت صحيفة "الإندبندنت" البريطانية إن الموردين يقولون إن إمدادات الفواكه والخضراوات الطازجة في أوروبا يمكن أن تتضاءل، حيث يعيق وباء فيروس كورونا الحركة العالمية للمنتجات والناس الذين يحتاجون إلى جمع المحاصيل.

وتبحث الحكومات عن طرق لتخفيف أي نقص، بما في ذلك "الممرات الخضراء" للسماح للمنتجات الطازجة بالتحرك بسرعة عبر حدود الاتحاد الأوروبي، كما يمكن تجنيد "جيش الظل" للحاصدين، وتخفيف قواعد السفر للعمال المهاجرين.

وأوضحت الصحيفة أن منع العمال من السفر إلى المزارع في أفريقيا وتأخير الرحلات الجوية ونقص سائقي الشاحنات بدأ يؤثر على الإمدادات الوفيرة المعتادة.

في المملكة المتحدة، يعمل المزارعون على خطط لتوظيف المزيد من الحاصدين. وقال متحدث باسم اتحاد المزارعين الوطني (NFU) لصحيفة الإندبندنت إن الاتحاد يعمل مع الحكومة للنظر في مخططات مثل تجنيد طلاب الجامعات والأشخاص الذين فقدوا وظائفهم في أزمة الفيروسات التاجية لانتقاء المنتجات الطازجة، مع انخفاض أعداد المهاجرين.

وتقول محلات السوبر ماركت في أوروبا إنها لا تزال تتلقى معظم المنتجات، ولكن في كينيا، وهي مورد رئيسي للفاصوليا الخضراء والبازلاء إلى أوروبا، أُعيد نصف عمال القطاع إلى منازلهم في إجازة إلزامية لأنه لا يمكن شحن الطلبات.

وقال أوكيسجير أوجبات، الرئيس التنفيذي لاتحاد المنتجات الطازجة في كينيا، الذي يمثل أكثر من 200 مزارع ومصدر: "يتم استنفاد مخزونهم (الأوروبي) يومًا بعد يوم".

وقال هوسيا ماتشوكي، رئيس اتحاد مصدري المنتجات الطازجة في كينيا، الذي يمثل 117 مزارعًا ومصدرًا، إن العاملين قد ضاعفوا ثلاث مرات سعر الكيلو جرام من المنتج خلال الأسبوعين الماضيين. وأصبحت الشحنات من جنوب أفريقيا أكثر صرامة أيضًا، حيث بدأت البلاد في إغلاقها لمدة 21 يومًا هذا الأسبوع.


كورونا

وباء كورونا

الفواكه والخضروات

تفشى كورونا

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