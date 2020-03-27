الأوقاف: 6 مخالفات إقامة الجمعة 3 منها داخل المساجد أنهينا خدمة مرتكبيها

كتب - إسماعيل رفعت

باشرت وزارة الأوقاف، تنفيذ قرارات حظر التجمعات وإقامة الجماعات وخطبة وصلاة الجمعة بحزم شديد، واتخذت عدة قرارات حاسمة، رصدتها غرفة عمليات الوزارة، بإجمالي المخالفات على مستوى الجمهورية 6 مخالفات، 3 مخالفات كان عقابها إنهاء خدمة، و3 مخالفات كان عقابها إنهاء تصاريح خطابة بالمكافأة، أحدهم مدرس بكلية أصول الدين بجامعة الأزهر بالقاهرة، وآخر مدرس بالمعاهد الأزهرية، منها و3 مخالفات خارج المساجد و3 فقط داخل المساجد، وهو ما أعتبرته "الغرفة" انضباطا عاليا بكل المقاييس.

وأصدرت غرفة العمليات برئاسة جابر طايع ومتابعة الوزير بيان بالمخالفات، اتخذ فيها عدة قرارات، مؤكدة إذا بلغها أي مخالفة أخرى ستتخذ القرار الحاسم بشأنها، حيث أبلغت الغرفة تقارير مديري المديريات ، وعلى مذكرة رئيس القطاع الدينى.