الأوقاف تلغى ترخيص خطابة أستاذ بالأزهر أقام صلاة الجمعة في شارع بالقليوبية

كتب - إسماعيل رفعت

قرر الدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف إلغاء تصريح الخطابة بالمكافأة للدكتور أحمد كساب الأستاذ بالأزهر، ومخاطبة كل من رئيس جامعة الأزهر وعميد كلية أصول الدين بالقاهرة، لاتخاذ ما يرونه مناسبًا بشأن قيام المذكور بجمع الناس في الشارع، وإلقاء خطبة الجمعة وإمامتهم في الصلاة.

وأدانت الأوقاف قيام كساب بإقامة الجمعة، ضاربًا بكل تعليمات تعليق الجمع والجماعات ورأي الأزهر الشريف ووزارة الأوقاف ودار الإفتاء المصرية، عرض الحائط ، وقد تحرر بذلك المحضر رقم (989) إداري قليوب بتاريخ اليوم الجمعة الموافق 27 /3/ 2020م .

وقالت وزارة الأوقاف إن القرار جاء بناء على المذكرة المقدمة من مديرية أوقاف القليوبية، بشأن قيام الدكتور أحمد عبد الرحمن محمد كساب مدرس العقيدة بكلية أصول الدين جامعة الأزهر - بالقاهرة ، بإقامة خطبة الجمعة بأحد شوارع مدينة قليوب بمحافظة القليوبية.

وعلى جانب آخر ، حررت وزارة الأوقاف 3 محاضر شرطة لمحاولات أداء صلاة الجماعة وخطبة الجمعة بمحافظات القاهرة بمسجد الكحال بشبرا، وببنى سويف والدقهلية، فى محاولات أداء الخطبة، حيث منعت الأوقاف إقامة صلاة الجمعة والتي حاول البعض إقامتها في الثلاث محافظات مخالفات، وحررت محضرا بقسم الساحل.

ورصدت عدسة اليوم السابع قيام عدد من المواطنين فى حى شبرا بمحافظة القاهرة بخرق قرار وزارة الأوقاف بغلق المساجد وعدم إقامة صلاة الجمعة، وافترش المصلون الشارع أمام مسجد الكحال، وهم أحدهم بإلقاء خطبة الجمعة دون مكبر صوت.

يأتى ذلك فى الوقت الذى أكدت فيه وزارة الأوقاف على أداء صلاة الجمعة ظهرًا فى المنازل وعدم إقامة خطبة الجمعة فى أى مكان سواء كان مسجدا أو استوديو أو غير ذلك، أو حتى إذاعتها مسجلة دفعًا لأى التباس.

وأكد وزير الأوقاف عدم إذاعة أى صلوات مسجلة فى الفجر أو فى غيره، والاكتفاء برفع أذان النوازل بصيغته التى أعلنتها الوزارة سابقًا، دفعًا لأى التباس، وحرصًا على الالتزام التام بالتعليمات الصادرة فى هذا الشأن وعدم الالتفاف عليها بأى شكل أو طريق.