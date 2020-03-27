الأمن الروسى يحبط هجوما إرهابيا جنوب البلاد

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تمكن جهاز الأمن الفيدرالى الروسى اليوم الجمعة من إحباط هجوم إرهابى تم التخطيط له فى مدينة كراسنودار جنوب البلاد، وذكر الجهاز - فى بيان أوردته وكالة أنباء "تاس" الروسية - أنه اعتقل مواطنا روسيا متواطئا فى التخطيط للهجوم ويبلغ من العمر 27 عامًا.

وأضاف أنه عثر على "عبوة ناسفة فى سيارة الشخص المحتجز إلى جانب مراسلات فى أجهزة الاتصالات الخاصة به مع أعضاء فى تنظيم داعش الإرهابى المحظور فى روسيا والذين يقيمون فى الخارج"، مشيرا إلى أن المراسلات المضبوطة تكشف النوايا الإجرامية للشخص المحتجز.



ولفت جهاز الأمن الفيدرالى الروسى إلى أنه عقب دراسة الخبراء للبنود والوثائق التى صادرها جهاز الأمن الفيدرالي، سيتم اتخاذ القرار الإجرائى اللازم بشأن فتح قضية جنائية.