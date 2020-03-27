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الأزهر يقرر إلغاء امتحانات الشهادة الإعدادية والاكتفاء بمشروع بحثى لكل مادة

الجمعة، 27 مارس 2020 04:01 م
الأزهر يقرر إلغاء امتحانات الشهادة الإعدادية والاكتفاء بمشروع بحثى لكل مادة الشيخ صالح عباس وكيل الأزهر
كتب لؤى على

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أكد الشيخ صالح عباس وكيل الأزهر إنه في  في إطار حرص الأزهر الشريف على مصلحة أبنائه الطلاب والحفاظ عليهم ، وفي ضوء مواكبة خطط الدولة لمواجهة مستجدات فيروس كورونا، تقرر الاكتفاء بتقديم مشروع بحثي فيما درسه الطالب في كل مادة من مقررات الفصل الدراسي الثاني لجميع الطلاب من الصف الثالث من المرحلة الابتدائية إلى الصف الثاني من المرحلة الثانوية بما فيهم طلاب الشهادتين الابتدائية والإعدادية .

كما تقرر تقييم الطلاب جميعهم بما فيهم طلاب الشهادة الثانوية الأزهرية  فيما تم تدريسه حتى 15 مارس وتكليف قطاع المعاهد بتحديد نهاية كل مقرر على وجه الدقة وإعلانه للطلاب على موقع بوابة الأزهر الإليكترونية في موعد أقصاه يوم الاثنين 30 مارس ويتم مراعاة ذلك في المشروع البحثي وفي أسئلة اختبار طلاب الشهادة الثانوية

وتابع عباس:"استكمال ما لم يستطع الطالب تحصيله من نواتج التعلم بسبب إلغاء بعض الموضوعات التي كانت مقررة عليه ضمن مقرر الفصل الدراسي الثاني لهذا العام في العام الدراسي المقبل ، وتعهدت جامعة الأزهر الشريف مشكورة بجبر ما فات طلاب الشهادة الثانوية الأزهرية من مهارات نتيجة عدم استكمال موضوعات المقرر بجميع كليات الجامعة التي سيلتحقون بها في العام الدراسي الجديد 2020 / 2021م

وأشار وكيل الأزهر إلى أنه بناء على توجيهات فضيلة الإمام الأكبر سيتم اتخاذ كافة الإجراءات الاحترازية والوقائية عند عقد امتحانات الشهادة الثانوية الأزهرية التي سوف تنعقد في موعدها المقرر إن شاء الله  ، حفاظا على سلامة أبنائنا الطلاب، كما تجري هذه القرارات على جميع المعاهد العادية والنموذجية والخاصة ومعاهد البعوث الإسلامية ، وكذا أبناؤنا في الخارج .

- الطلاب المتقدمون من الخارج و الباقون للإعادة  من طلاب الشهادة الثانوية الأزهرية تسري عليهم هذه القواعد أيضا .

 

 

 


الإعدادية الأزهرية

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