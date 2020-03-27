اليوم السابع
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اعرف إزاى تحصل على منحة مواجهة كورونا لعمال اليومية.. طريقة التسجيل

الجمعة، 27 مارس 2020 02:07 م
اعرف إزاى تحصل على منحة مواجهة كورونا لعمال اليومية.. طريقة التسجيل موقع وزارة القوى العاملة
كتب محمود راغب

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فترة استثنائية يعيشها عمال اليومية أو ما يطلق عليهم العمالة غير المنتظمة، فى ظل ما تمر به البلاد والعالم من انتشار فيروس كورونا، وهو ما دفع الحكومة ممثلة فى وزارة القوى العاملة إقرار منحة لهذه الفئة.
 
 
لعمالة اليومية .. لو لسه مسجلتش بياناتك لازالت الفرصة سانحة أمامك، حيث يمكنك التسجيل عبر الموقع الاليكترونى الذى خصصته الوزارة لدعم هذه الفئة. 
 
 
ويتابع وزير القوى العاملة محمد سعفان، علي مدار الساعة يوميا، تسجيل العمالة غير المنتظمة عبر المنظومة الالكترونية على موقع الوزارة  والذى بدأ منذ الخميس الماضي، وحتى الأن، حيث قام 130 ألف عامل غير منتظم بالتسجيل من جميع المحافظات .
 
و يجري حاليا تدقيق بيانات العمالة التي تقوم بالتسجل أولا  بأول، تمهيدا للنظر في رعاية هذه الفئة لرفع العبء عن كاهلهم في ضوء الظروف الاستثنائية التي تمر بها البلاد ، وما تعانيه العمالة غير المنتظمة ، وفي إطار خطة الدولة الشاملة لحماية هذه الفئة من أي تداعيات لفيروس كورونا المستجد "كوفيد-19".
 
وشدد وزير القوي العاملة علي ضرورة قيام العمالة غير المنتظمة بالإسراع بتسجيل أنفسهم باعتبار أن تسجيل  بيانات هذه الفئة هو هو الأساس لصرف المنحة الاستثنائية، وذلك من   خلال الموقع الإلكتروني للوزارة على الرابط  www.manpower.gov.eg .
 
وأكد أن الوزارة عندما خصصت رقم  تليفون 01212201303  كان بغرض استقبال استفسارات العمالة غير المنتظمة على الواتس اب، والتي وصلت حتي الآن ما يقرب من 100 ألف استفسار معظمها شكاوي لا تخص العمال غير المنتظمة، وإنما شكوي في بعض المصانع ، المصابين بحالات مرضية، مناشدا فئة العمالة غير المنتظمة بالتسجيل عبر الموقع مباشرة .
 
ويمكنك التسجيل على الموقع باتباع الخطوات الاتية :
 
·      الدخول إلى الموقع الرسمى للوزارة من خلال الرابط التالى: http://www.manpower.gov.eg/
 
·      اختيار تسجيل العمالة غير المنتظمة .
 
·      اختيار اضغط هنا للتسجيل .
 
·      بعد الانتهاء من ملء الاستمارة الخاصة بالتسجيل اضغط على إرسال .
 
 
 
 
 
 
 
 
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