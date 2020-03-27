اليوم السابع
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استمرار الشحن والتفريغ بميناء الإسكندرية وسط إجراءات مشددة لمنع انتشار كورونا

الجمعة، 27 مارس 2020 12:56 م
استمرار الشحن والتفريغ بميناء الإسكندرية وسط إجراءات مشددة لمنع انتشار كورونا تعقيم ميناء الإسكندرية - أرشيفية
الإسكندرية- أسماء على بدر

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أكد الربان طارق شاهين، رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة لميناء الإسكندرية، استمرار دخول وخروج السفن والبضائع من وإلي الميناء على مدى الـ24 ساعة. 

كما أكد شاهين خلال تصريح صحفي اليوم، على انتظام أعمال الشحن والتفريغ دون توقف بمينائي الإسكندرية والدخيلة.
 
وكان قد قال رضا الغندور، المتحدث الرسمي باسم الهيئة العامة لميناء الإسكندرية، إن الميناء يشهد نشاطا على مدى الـ 24 ساعة، حيث تستمر أعمال الشحن والتفريغ، وحركة السفن والقطع البحرية، وحركة البضائع، ومراقبة الساحات، والنظام الإلكتروني، وتأمين الأفراد والمنشآت. 
 
يأتي ذلك في إطار توجيهات الفريق كامل الوزير وزير النقل بضرورة استمرار إستقبال السلع والبضائع عبر ميناء الإسكندرية كمرفق استراتيجي هام من مرافق الدولة مع التشديد على اتخاذ كافة الإجراءات الاحترازية لمنع انتشار فيروس كورونا.
 
وأضاف الغندور أن الميناء يعمل بنظام النوبتجيات بما يتفق مع ما اتخذته الدولة من قرارات لمنع انتشار فيروس كورونا بحيث يستمر العمل على مدى الساعة لاستقبال وتسهيل أعمال التصدير والاستيراد للسلع والبضائع الإستراتيجية.
 
ووجه الربان طارق شاهين رئيس مجلس الإدارة كل الجهات المعنية بالميناء للقيام بأعمال تعقيم وتطهير الأماكن العامة، والمخازن، والساحات والأرصفة، والمباني، والسفن والوحدات البحرية، والاسطح والبضائع، والمعدات، وسيارات ركوب العاملين، ومكاتبهم، ومعداتهم وذلك على مدى الساعة لضمان عدم انتشار الأمراض والأوبئة أو مرورها عبر الميناء، وذلك حفاظًا على أرواح المواطنين.
 
 
 

 


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