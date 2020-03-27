ارتفاع ضحايا عقار المنوفية المنهار لمصرع 3 أشخاص وإصابة 3

المنوفية – محمود شاكر

ارتفع عدد ضحايا عقار المنوفية المنهار لمصرع ثلاثة أشخاص وإصابة ثلاثة آخرون بإصابات متفرقة، إثر سقوط منزلهم الذي يقيمون فيه بقرية ساقية أبو شعرة التابعة لمركز أشمون بمحافظة المنوفية .

تلقى اللواء محمد ناجى أباظة مدير أمن المنوفية، إخطارا من العميد محمد عمارة، مدير إدارة البحث الجنائى بالمنوفية، يفيد بأنهيار منزل بقرية ساقية أبو شعرة التابعة لمركز أشمون بمحافظة المنوفية .

على الفور انتقل اللواء إيهاب لمعى حكمدار مديرية أمن المنوفية، والعميد أشرف عبدالهادى رئيس فرع البحث الجنائى بمركز أشمون، واللواء محمد على مأمور مركز أشمون، والرائد محمد عبدالصمد رئيس مباحث أشمون، وقوة من الحماية المدنية لمعاينة المنزل .

وتلقت غرفة إسعاف محافظة المنوفية برئاسة الدكتور أمجد عبدالحميد مدير مرفق إسعاف محافظة المنوفية، إخطارا يفيد بوجود مصابين وضحايا اثر انهيار منزل بقرية ساقية أبو شعرة التابعة لمركز أشمون .

على الفور تم الدفع بسيارات الإسعاف تحت اشراف شادى نبوى البدرى مشرف عام اسعاف محافظة المنوفية، وتم نقل ثلاثة جثث وأثنين من المصابين إلى مستشفى أشمون العام، وجارى أسعاف المصابين.

وبالمعاينة تبين مصرع كلا من " محمد محمود ابراهيم " 68 سنه، و " عمرو محمد محمود " 31 سنه، و " السيد محمود ابراهيم " 60 سنه، بينما أصيب ثلاثة أخرون باصابات متفرقة وهم " يحي السيد ابراهيم " 28 سنه، و " هدى عبدالحميد محمد " 50 سنه، و " عبدالوهاب ابراهيم عبدالوهاب " 25 سنه، واصيبوا باشتباه ما بعد الارتجاج واغماء، وتم نقلهم إلى مستشفى أشمون العام .

وتم تحرير المحضر اللازم بالواقعة وجارى العرض على النيابة لمباشرة التحقيقات وبيان تفاصيل أنهيار المنزل وما اذا كان صادر له قرار بالهدم أو كان من المتضررين فى الموجة الأخيرة من الأمطار .