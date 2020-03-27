احتجاز 5 ملايين متر مكعب من مياه السيول خلف سد الكرم بوسط سيناء

شمال سيناء - محمد حسين

قال المهندس أحمد عبد الحليم رئيس مركز ومدينة الحسنة، إنه جرى احتجاز قرابة 5 ملايين متر مكعب من المياه بسد الكرم بوسط سيناء .



وأوضح رئيس مركز ومدينة الحسنة، أن هذه المياه جرى حجزها خلف السد من جريان مياه السيول التى تعرضت لها مناطق وسط سيناء مطلع الشهر الجارى.



وأضاف أن السد جرى إنشاؤه عام 1990م لحماية منطقة المغارة من فيضانات السيول، وهو من أكبر السدود التى يحتوى على سعة تخزينية تقديريًا من (3.9) مليون متر مكعب حتى 5 ملايين متر مكعب تقريباً، ويساعد محيط الكتلة السكانية والزراعية على للاستفادة منه .



وكانت السيول التى ضربت مناطق وسط سيناء أدت لجريان مياه وادى العريش ووصوله من الجنوب للشمال حتى مصبه فى مياه البحر المتوسط للمرة الثالثة خلال 6 شهور، وخلف مسار السيل بعد توقف صبه فى البحر المتوسط برك مياه متناثرة وطبقة من الطمى، وسارع أهالى وتجار العطارة بجمع الطمى لإعادة استعماله كمستحضرات تجميل.



وكانت السيول تركزت بحسب بيانات محافظة شمال سيناء بمركز ومدينة الحسنة فى منطقة القصيمة والمنبطح وقرية الحمة بوادى الهشيم، ووادى عين الجديرات، ووادى الجايفة، ووادى المويلح ووادى الجرور ووادى المسيسب، كما تجمعت أمام سد الروافعة، وفى مركز نخل بوسط سيناء غطت السيول مناطق الكنتلا والتمد وصدر الحيطان وأبو صوان ووادى الحاج والتمد والحمة والمشبه.



وأعلن معهد بحوث الموارد المائية بشمال سيناء فى بيان له، أن سد الروافعة الحاجز لمياه السيول فى مجرى وادى العريش أصبح الآن يحجز خلفه 5.3 مليون متر مكعب كما فى السابق، وما فاض عند ذلك وصل إلى مدينة العريش عبر قرية أولاد على والقريعة ولحفن فى اتجاهه إلى البحر المتوسط.