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إصابة 6 أشخاص فى تصادم سيارة أجرة مع ملاكى بطريق "القصير - مرسى علم"

الجمعة، 27 مارس 2020 07:41 م
إصابة 6 أشخاص فى تصادم سيارة أجرة مع ملاكى بطريق "القصير - مرسى علم" جانب من الحادت
البحر الأحمر -عماد عرفة

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أصيب 6 أشخاص اليوم الجمعة، إثر تصادم سيارة بيچو أجرة وأخرى ملاكي، بطريق القصير مرسى علم، جنوب محافظة البحر الأحمر، حيث تم الدفع بسيارات الإسعاف القريبة من موقع الحادث، وتم نقل المصابين لمستشفى القصير المركزى لتلقى العلاج، وتم تحرير محضر بالواقعة.

 

وتلقت غرفة عمليات إسعاف البحر الأحمر، بلاغًا يفيد بتصادم سيارة ملاكى بأخرى بيجو أجرة، بطريق "القصير مرسى علم"، على الفور تم الدفع بسيارات الإسعاف، وفور وصولها لمكان الحادث تبين إصابة 6 أشخاص.

 

وتم نقل المصابين لمستشفى القصير المركزى، وتبين أن هناك 3 حالات إصاباتهم خطرة، والآخرين إصابات متوسطة ما بين كدمات وسحجات وجروح وخلع بالكتف وحالتهم مستقرة، تم تحرير محضر بالواقعة.


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طريق القصير

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