إخلاء سبيل المتهم بتصنيع "كحوليات" من مواد مجهولة المصدر فى منشأة ناصر

كتب كريم صبحى

أمرت نيابة منشأة ناصر، بإخلاء سبيل صاحب محل على ذمة القضية بتهمة تصنيع مواد كيميائية من مواد مجهولة المصدر.

أدلى صاحب محل متهم بتصنيع مواد كيميائية بخامات مجهولة المصدر بمنطقة منشأة ناصر، باعترافات تفصيلية أمام رجال المباحث، حيث قال أنه استغل اقبال المواطنين على شراء الكحوليات بسبب ظهور فيروس "كورونا" واتخذ من مدفن بمنطقة منشأة ناصر لتصنيع مواد كحولية، مستخدما مواد مجهولة المصدر لبيعها الى المواطنين قائلا: "لقيت فى سحب على شراء الكحول فقولت اعمل مصنع اكسب منه" .

وتمكن رجال مباحث القاهرة، تحت إشراف اللواء اشرف الجندى مدير الأمن، من ضبط صاحب محل منظفات لتصنيعه مواد كميائية بخامات مجهولة المصدر، وإعدادها للبيع على الجمهور بزعم كونها مواد كحولية مطهرة فى منطقة منشأة ناصر، وحرر محضر بالواقعة.

تلقى اللواء نبيل سليم مدير مباحث القاهرة، بلاغا بورود معلومات وتحريات قسم شرطة منشأة ناصر، قيام صاحب محل منظفات كائن بدائرة قسم شرطة الموسكى "له معلومات جنائية"، بتصنيع مواد كيميائية مستخدماً خامات "مجهولة المصدر"، وإعدادها للبيع بالمحل ملكه بزعم كونها مواد كحولية مطهرة، متخذاً من فناء "مدفن" كائن بدائرة القسم مقراً لمزاولة نشاطه الإجرامى.

وعقب تقنين الإجراءات تم إستهداف المتهم حال تواجده بالفناء، وعثر على (40 جركن بلاستيك "يحوى مواد كيميائية وزنت 9000 لتر"– 70 كيلو من مادة السليانور "بودرة خام" – 15 زجاجة معبئة بمود كحولية "مُعدة للبيع"– 9 زجاجات فارغة "معدة للتعبئة") جميعها "مجهولة المصدر، وغير مصحوبة بأية مستندات تدل على مصدرها.

وبمواجهة المتهم إعترف بحيازته للمضبوطات بقصد تصنيع مواد كيمائية تشبه فى تركيبها الكحول المطهر بقصد ترويجها على عملائه بالمحل ملكه وتحقيق أرباح غير مشروعة ، وتم إتخاذ الإجراءات القانونية.