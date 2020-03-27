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إثيوبيا تسجل 4 إصابات جديدة بفيروس كورونا ليرتفع إجمالى المصابين لـ16 حالة

الجمعة، 27 مارس 2020 06:24 م
إثيوبيا تسجل 4 إصابات جديدة بفيروس كورونا ليرتفع إجمالى المصابين لـ16 حالة كورونا
كتبت أسماء نصار

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سجلت السلطات الصحية فى اثيوبيا اليوم 4 إصابات جديدة بفيروس كورونا المستجد، ليرتفع إجمالى عدد الإصابات لديها 16 حالةً.

وقال معهد الصحة العامة الاثيوبى إنه تم تسجيل 4 حالات جديدة بالفيروس بينهم شخص يبلغ من العمر 72 عاما موريشى، وقد عاد من الكونغو إلى أديس أبابا 14 مارس الحالى، وأن 6 أشخاص كانوا على اتصال بِه وتم وضعهم تحت الحجر الصحى والمتابعة الطبية، بينما الإصابات الأخرى كانت لاثيوبى يبلغ من العمر 61 عاما، وسيدتين إثيوبيين احداهما 28 عاما والأخرى 24 عاما.


و أعلن موسى فكى رئيس مفوضية الاتحاد الافريقى، إصابة العاملين فى مكتبه بفيروس كورونا المستجد، وذلك بعد ظهور نتيجة التحاليل الخاصة بِه، وأنه فى حالة مستقرة حاليا.

وأضاف رئيس مفوضية الاتحاد الافريقى  على موقع التواصل الاجتماعى تويتر" أخضع حاليا و بعض العاملين فى مكتبى للحجر الصحى كإجراء وقائى.

أكد الرئيس عبد الفتاح السيسي أثناء مشاركته أمس في مؤتمر قمة مصغر عبر وسائل الاتصال جمع القادة الأفارقة أعضاء هيئة مكتب الاتحاد الأفريقي، رؤساء: جنوب أفريقيا، كينيا، مالي، الكونغو الديمقراطية، بجانب رئيس مفوضية الاتحاد الأفريقي حرص مصر على تقديم الدعم المالي المناسب لإنشاء الصندوق، وأيضاً للمركز الأفريقي لمكافحة الأمراض التابع للاتحاد الأفريقي.


وقال السفير بسام بسام راضى، المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية، إن المؤتمر خصص للتباحث بشأن تداعيات وباء كورونا المستجد علي الدول الأفريقية ومناقشة سبل التعاون مع الشركاء الدولين وذلك قبيل انعقاد قمة مجموعة العشرين اليوم.

 
وتم التوافق ما بين الزعماء على عدة إجراءات منها إنشاء صندوق لتوفير الموارد اللازمة لدعم جهود مكافحة تفشي وباء كورونا في أفريقيا.

 
وأكد الرئيس حرص مصر على تقديم الدعم المالي المناسب لإنشاء الصندوق وايضاً للمركز الأفريقي لمكافحة الأمراض التابع للاتحاد الافريقي.

 
ووجه الرئيس مبادرة لدول مجموعة العشرين لدراسة تخفيف أعباء الديون المستحقة على الدول الأفريقية.

 
كما أكد اهمية توفير الدعم الدولي لمساندة دول الساحل الأفريقي في جهودها لمكافحة الإرهاب في ظل الظروف الراهنة ونظرا للأعباء الإضافية المتوقعة بسبب أزمة فيروس كورونا مما سيؤثر علي جهود مكافحة الاٍرهاب.




 


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