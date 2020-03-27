أول وفاة فى فنزويلا جراء فيروس كورونا المستجد

وكالات

أعلنت فنزويلا ،تسجيل أول وفاة بفيروس كورونا المستجدّ على أراضيها، مشيرة إلى أن المتوفى رجل يبلغ 47 عامًا عانى مرضا في الرئتين.

ووفقا لوكالة الأنباء السعودية "واس"، كان المتوفى يعيش في ولاية أراجوا بشمال فنزويلا، بحسب ما أوضحت نائبة الرئيس ديلسي رودريجيز خلال كلمة متلفزة.

وبعد إدخاله مستشفى خاص، كشف اختبار قبل ثلاثة أيام أنه كان مصابا بكوفيد-19، وفق ما قالت رودريغيز.

وأضافت نائبة الرئيس أنه حتى الآن، تم تشخيص 107 إصابات بالفيروس في فنزويلا.

وأعلنت السلطات الفنزويلية ان البلاد تخضع للحجر الصحي لمنع انتشار فيروس كورونا، بعد تأكيد إصابة 33 شخصا.

وقال مادورو: ان البلاد ستدخل بأكملها حجرا اجتماعيا، وحجرا جماعيا، وهو إجراء صارم وضروري".