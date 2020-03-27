اليوم السابع
Ads
الجمعة، 27 مارس 2020 06:00 ص
خالد صلاح
الرئيسية أخبار عالمية

أول وفاة فى فنزويلا جراء فيروس كورونا المستجد

الجمعة، 27 مارس 2020 06:00 ص
أول وفاة فى فنزويلا جراء فيروس كورونا المستجد محاولات لمنع تفشى كورونا
وكالات

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

أعلنت فنزويلا ،تسجيل أول وفاة بفيروس كورونا المستجدّ على أراضيها، مشيرة إلى أن المتوفى رجل يبلغ 47 عامًا عانى مرضا في الرئتين.

ووفقا لوكالة الأنباء السعودية "واس"، كان المتوفى يعيش في ولاية أراجوا بشمال فنزويلا، بحسب ما أوضحت نائبة الرئيس ديلسي رودريجيز خلال كلمة متلفزة.

وبعد إدخاله مستشفى خاص، كشف اختبار قبل ثلاثة أيام أنه كان مصابا بكوفيد-19، وفق ما قالت رودريغيز.

وأضافت نائبة الرئيس أنه حتى الآن، تم تشخيص 107 إصابات بالفيروس في فنزويلا.  

وأعلنت السلطات الفنزويلية ان البلاد تخضع للحجر الصحي  لمنع انتشار فيروس كورونا، بعد تأكيد إصابة 33 شخصا.

وقال مادورو:  ان البلاد ستدخل بأكملها حجرا اجتماعيا، وحجرا جماعيا، وهو إجراء صارم وضروري". 


فنزويلا

وفيات كورونا

فيروس كورونا

اخبار فنزويلا

فنزويلا اليوم

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

الموضوعات المتعلقة

15 مليون دولار.. مكافأة الولايات المتحدة للإدلاء بمعلومات عن رئيس فنزويلا

الخميس، 26 مارس 2020 08:39 م

صور..العالم هذا الصباح.. إغلاق بورصة نيويورك لأجل غير مسمى بسبب كورونا.. فرض إجراءات الحجر الصحى فى أنحاء فنزويلا.. خطبة الجمعة فى أمريكا على الإنترنت بدون مصلين لمحاولة تجنب انتشار الفيروس القاتل

السبت، 21 مارس 2020 09:00 ص

فرض إجراءات الحجر الصحى فى فنزويلا لمواجهة فيروس كورونا

السبت، 21 مارس 2020 05:00 ص

البرازيل تغلق الحدود جزئيا مع فنزويلا جراء تفشى كورونا

الأربعاء، 18 مارس 2020 06:09 م

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


لا تفوتك
لو لقيت تاجر بيتلاعب فى أسعار السلع تعمل إيه؟.. التموين تجيب

لو لقيت تاجر بيتلاعب فى أسعار السلع تعمل إيه؟.. التموين تجيب

ضوابط إعارة الموظفين بالحكومة للعمل بالداخل أو الخارج وفقا لقانون الخدمة المدنية

ضوابط إعارة الموظفين بالحكومة للعمل بالداخل أو الخارج وفقا لقانون الخدمة المدنية

النقل العام: الأتوبيس النهرى يعمل من 6.30 صباحا لـ6 مساء ولا رحلات نيلية

النقل العام: الأتوبيس النهرى يعمل من 6.30 صباحا لـ6 مساء ولا رحلات نيلية

كيف تعالج نفسك قدر الاستطاعة لو أصبت بكورونا؟.. أستاذ بجامعة هارفارد يرد

كيف تعالج نفسك قدر الاستطاعة لو أصبت بكورونا؟.. أستاذ بجامعة هارفارد يرد

صور..حكاية "نورا على" أشهر صوت صاعد بالشرقية وأصغر عضو بنقابة الموسيقيين

صور..حكاية "نورا على" أشهر صوت صاعد بالشرقية وأصغر عضو بنقابة الموسيقيين

أبرز تحذيرات "التعليم" لأولياء الأمور بشأن البحث.. تعرف عليها

أبرز تحذيرات "التعليم" لأولياء الأمور بشأن البحث.. تعرف عليها

دلالات التزام المصريين بقرارات حظر التجول.. ثقة الشعب بقيادته السياسية الأبرز

دلالات التزام المصريين بقرارات حظر التجول.. ثقة الشعب بقيادته السياسية الأبرز

"شباب بيحب مصر".. "طه ومحمود" ابتكرا جهاز تعقيم بدون لمس فى أسوان.. صور

"شباب بيحب مصر".. "طه ومحمود" ابتكرا جهاز تعقيم بدون لمس فى أسوان.. صور

عجوز تصنع كمامات للأطباء.. ومدير الصحة العالمية: تعلمنا أهم درس فى الإنسانية

عجوز تصنع كمامات للأطباء.. ومدير الصحة العالمية: تعلمنا أهم درس فى الإنسانية

مجمع البحوث الإسلامية يكشف خطة التعامل مع البلاء كما وضحها النبى

مجمع البحوث الإسلامية يكشف خطة التعامل مع البلاء كما وضحها النبى

خوفا من الكورونا.. عمل فنى يظهر أبوالهول بالكمامة وتمثال الحرية بالكحول

خوفا من الكورونا.. عمل فنى يظهر أبوالهول بالكمامة وتمثال الحرية بالكحول

كيف ظهر قادة العالم بقمة العشرين؟.. ترامب شارك من غرفة عمليات.. وترودو من منزله

كيف ظهر قادة العالم بقمة العشرين؟.. ترامب شارك من غرفة عمليات.. وترودو من منزله

المزيد من Trending Plus
الرجوع الى أعلى الصفحة