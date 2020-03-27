اليوم السابع
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أول حالة إصابة بكورونا فى داغستان لأحد أعضاء البرلمان

الجمعة، 27 مارس 2020 12:26 م
أول حالة إصابة بكورونا فى داغستان لأحد أعضاء البرلمان كورونا
أ ش أ

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أعلنت إدارة حماية المستهلك الروسية فى جمهورية داغستان بشمال القوقاز عن تسجيل أول حالة إصابة مؤكدة بفيروس "كورونا" المستجد فى الجمهورية .

وذكرت فى بيان لها اليوم الجمعة :" لقد تم تأكيد حالة إصابة واحدة فى الجمهورية"، مشيرة إلى أن المصاب هو عضو البرلمان الداغستانى تيمور جوسايف.وأضاف البيان "أن كل المشتبه فى إصابتهم وصلوا من خارج البلاد، وأن عضو البرلمان المصاب يبدو أنه تعامل مع العائدين من الأقاليم الأخرى".

يذكرأن، أعلن مكتب اللجنة الوطنية الروسية لمكافحة الإرهاب، أن السلطات تمكنت من إعادة 76 طفلا كانوا فى مناطق القتال فى سوريا والعراق، إلى أقاربهم فى جمهورية داغستان الروسية، وقال إيجور سيروتكين، نائب مدير جهاز الأمن الفيدرالى الروسى ومدير مكتب اللجنة الوطنية لمكافحة الإرهاب - وفقا لقناة (روسيا اليوم) الإخبارية - "إن السلطات تعمل على إعادة تأهيل هؤلاء القاصرين"، مضيفا "أنه جرت مرافقة شاملة لـ 76 قاصرا عادوا إلى أقربائهم (من مناطق الحرب فى العراق وسوريا). وسنعمل على توفير وضمان حقوقهم فى الصحة والتعليم والحماية الاجتماعية".


كورونا

فيروس كورونا

داغستان

برلمان داغستان

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