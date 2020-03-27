أوقاف بنى سويف: غرفة عمليات لمتابعة الالتزام بقرار غلق المساجد

بنى سويف هانى فتحى

قال الشيخ محمد ابو حطب وكيل وزارة الأوقاف بمحافظة بنى سويف أنه تم عقد غرفة عمليات بالمديرية يومى الجمعة والسبت على مدار الساعة لمتابعة الالتزام بقرار غلق المساجد والزوايا وكذلك صلاة الجمعة.

واضاف الشيخ محمد ابو حطب فى تصريحات خاصة لـ"اليوم السابع" أن غرفة عمليات المديرية يشرف عليها وكيل الوزارة والشيخ إبراهيم عبد المحسن -رئيس المساجد والشيخ مصطفى كمال -رئيس الارشاد الدينى، مشيرا إلى وجود غرفة عمليات فى الإدارات المختلفة لمتابعة الالتزام بالقرارات

وأشار وكيل وزارة الأوقاف بمحافظة بنى سويف إلى قيام المفتشين بالمرور منذ الصباح على المساجد لمتابعة الالتزام وتنفيذ القرارات بالإضافة إلى تكليف اءمة المساجد بالمرور على المساجد والزوايا الأهلية الواقعة فى نطاق المسجد المكلف به.

يذكر أن قرر الدكتور مختار جمعة وزير الأوقاف، غلق المساجد وإيقاف صلاة الجماعة لمدة أسبوعين لما تقتضيه المصلحة الشرعية والوطنية من ضرورة الحفاظ على النفس كونها من أهم المقاصد الضرورية التى ينبغى الحفاظ عليها، وبناء على الرأى العلمى لوزارة الصحة المصرية ومنظمة الصحة العالمية وسائر المنظمات الصحية بمختلف دول العالم التى تؤكد الخطورة الشديدة للتجمعات فى نقل فيروس كورونا المستجد (covid -19) وما يشكله ذلك من خطورة داهمة على حياة.

وقررت وزارة الأوقاف، وقف إبراهيم محمد المغربي عن العمل لحين انتهاء التحقيق، وذلك بناء على مذكرة الشيخ محمد أبو حطب مدير أوقاف بني سويف، ورئيس القطاع الديني الشيخ جابر طايع بشأن مخالفة إبراهيم محمد علي المغربي إمام وخطيب بأوقاف بني سويف لتعليمات الوزارة في خطبة الجمعة شكلًا ومضمونا، قرر الدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف وقف المذكور عن العمل لمدة ثلاثة أشهر أو انتهاء التحقيق أيهما أقرب.

وأكدت غرفة عمليات الأوقاف، أن خطيب بنى سويف خالف المنهج والتعليمات الدعوية للوزارة وغير موضوع الخطبة وأطال وقتها عن ربع ساعة فى ظل الطقس السيئ، ومنع التزاحم، واسترسل فيما يخالف منهج الوزارة الدعوى، حيث وجهت "الأوقاف" خطبائها مسبقا بقصر خطبة الجمعة على ربع ساعة ثلثيها للحديث عن الشهداء والباقى عن النظافة، وأوصت بالصلاة فى ساحات المساجد وعدم التزاحم، كما اوصت الائمة بتوجيه المصلين بعدم التقبيل والتعانق وتقليل الاختلاط.