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أسقف طما: بث برامج لمدارس الأحد للأطفال على صفحة الكنيسة

الجمعة، 27 مارس 2020 03:47 م
أسقف طما: بث برامج لمدارس الأحد للأطفال على صفحة الكنيسة برنامج مدارس الأحد
كتبت سارة علام

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أكد الانبا إسحق أسقف طما بمحافظة سوهاج، أن المركز الإعلامي القبطي بإيبارشية طما بالتنسيق مع أمناء الخدمة بالإيبارشية، أطلق برنامجًا يحاكي فعاليات فصول التربية الكنسية التي تقام بالكنائس للأطفال، يذاع بث مباشر على الصفحة الرسمية لـ مطرانية الأقباط الأرثوذكس بطما يوم الأحد من كل أسبوع، كما يعرض اجتماعات مرحلة إعدادي ومرحلة ثانوي أيضًا أيام الاثنين والخميس

وقال الأسقف في بيان له: يأتي ذلك تلبية لاحتياج أبناء الكنيسة بعد قرار الكنيسة تعليق كافة الأنشطة والتجمعات لمواجهة وباء فيروس كورونا المستجد (COVID-19).

كما تسعى الكنيسة في الوقت الراهن لإذاعة الاجتماعات والأنشطة دون حضور لمدة أسبوعين، للوقاية من فيروس كورونا المستجد.

كانت الكنيسة القبطية الأرثوذكسية قد اتخذت مجموعة من الإجراءات الاحترازية للوقاية من فيروس كورونا المستجد، تماشيا مع سياسة الدولة لمحاصرة الفيروس القاتل، واجتمعت اللجنة الدائمة للمجمع المقدس برئاسة قداسة البابا تواضروس الثاني، بابا الإسكندرية بطريرك الكرازة المرقسية،  لمناقشة آخر التطورات بشأن موضوع انتشار فيروس كورونا المستجد COVID-19، وأصدرت اللجنة عدد من القرارات الهامة، أبرزها  غلق جميع الكنائس وإيقاف الخدمات الطقسية والقداسات والأنشطة، وغلق قاعات العزاء واقتصار أي جناز على أسرة المتوفي فقط، على أن تقوم كل إيبارشية بتخصيص كنيسة واحدة للجنازات وتمنع الزيارات إلى جميع أديرة الرهبان والراهبات.

جدير بالذكر، إن فيروس كورونا هي فصيلة كبيرة من الفيروسات التي قد تسبب المرض للحيوان والإنسان، ومن المعروف أن عدداً من فيروسات كورونا تسبب لدى البشر حالات عدوى الجهاز التنفسي التي تتراوح حدتها من نزلات البرد الشائعة إلى الأمراض الأشد وخامة مثل متلازمة الشرق الأوسط التنفسية والمتلازمة التنفسية الحادة الوخيمة (السارس). ويسبب فيروس كورونا المُكتشف مؤخراً مرض فيروس كورونا كوفيد-19.

 


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