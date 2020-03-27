أسباب حكة الحلق من ضمنها التهاب الجيوب الأنفية

فاطمة ياسر

حكة الحلق أو الإصابة والشعور بألم في الحلق تعد من الأمور المؤلمة التي يتعرض لها الكثيرون، وخلال هذا التقرير سنتعرف على أبرز أسباب حكة الحلق، وذلك وفقا لموقع " medicalnewstoday".

أوضح التقرير، أن الإصابة والشعور بحكة الحلق تعد من الأمور الشائعة بين الكثيرين، ويعد من أبرز علامات إصابة الشخص بالحساسية، أو علامة مبكرة علي إصابة الشخص بالعدوي البكترية أو الفيروسية.

أسباب حكة الحلق

وقدم التقرير، العديد من الأسباب المؤدية للإصابة بحكة الحلق، ومنها:

-الإصابة بالتهاب الجيوب الأنفية يتسبب في التعرض لالتهاب الحلق، فعند تعرض الشخص الذي يعاني من مشاكل في الجيوب الأنفية لبعض الأسباب المؤدية لإثارتها كالأتربة والغبار والدخان، والعوادم يزداد فرص الإصابة والشعور بحكة الحلق.

-ومن ضمن الأسباب الأخرى التي قدمها التقرير، أن بعض الأشخاص يعانون من الحساسية عند تناولهم لبعض الأطعمة، فبعد تناولهم لها يزداد شعورهم بالإصابة بحكة الحلق، ونجد في بعض الأحيان تظهر هذه الحساسية علي الجسم، فنجد بعض الأشخاص يتعرضون للإصابة بالحساسية بعد تناولهم للبيض، أو الموز أو الفراولة، أو القمح، أو الأسماك.

-ونجد أن بعض الأشخاص يعانون من الحساسية نتيجة لتناولهم لبعض أنواع الأدوية التي تزيد من فرص تعرض الجسم لردة فعل، ويزداد لديهم فرص الإصابة بحكة الحلق.

-كما أوضح التقرير، أن التعرض للإصابة بالعدوى البكتيرية أو الفيروسية، تعد من أبرز أسباب الإصابة بحكة والتهاب الحلق، ولذا عند الإصابة بنزلات البرد الشديدة والانفلونزا يزداد فرص التعرض للشعور بألم في الحلق.

-ومن أغرب أسباب الإصابة بحكة الحلق، هي الإصابة بالجفاف، نعم الجفاف أي قلة تراكم السوائل في الجسم، ويتسبب في هذا حدوث حكة والتهاب في الحلق.

-عند الإصابة بحرقان في الصدر أو إذا كنت مصاب بإرجاع المريء فأنت أكثر عرضة للإصابة بالتهاب الحلق، ولذا عليك الالتزام بتناول العلاجات الخاصة به.