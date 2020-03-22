اليوم السابع
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علاج التهاب الحلق فى المنزل بالمشروبات الدافئة والعسل

الأحد، 22 مارس 2020 04:00 ص
علاج التهاب الحلق فى المنزل بالمشروبات الدافئة والعسل التهاب الحلق
كتبت هند عادل

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التهاب الحلق من المشاكل الصحية المنتشرة كثيرا خاصة عند الأطفال وفى فترة تقلب ألفصول خاصة عند قدوم فصل الربيع وتكون مصحوبة بالشعور بالحرقة والخدش بالحلق ويحأول أى شخص يعانى من التهاب الحلق الحصول على طريقة للعلاج من الطبيعه والوصفات المنزلية لتخفيف الشعور بالألم، ويقدم التقرير التالى طرق علاج التهاب الحلق فى المنزل بببعض الوصفات البسيطة، وفقا لما ذكره موقع healthline.

 

علاج التهاب الحلق فى المنزل

1. الغرغرة بالماء المالح
 

الغرغرة بالماء المالح الدافئ يمكن أن تساعد فى تهدئة الحلق، يسحب الملح المخاط من الأنسجة الملتهبة المتورمة ويساعد على تخفيف الآنزعاج.

توصى Mayo Clinic بدمج 1/4 إلى 1/2 ملعقة صغيرة من ملح الطعام مع كوب ماء دافيء  ويقلب حتى يذوب الملح ثم تغرغر بها لعدة ثوان ثم ابصقها،وكرر الغرغرة بالملح عدة مرات يوميًا.

 

2- تناول أقراص الاستحلاب
 

تحتوى بعض أقراص استحلاب الحلق التى لا تستلزم وصفة طبية على المنثول ، وهو مكون يمكنه تخدير الأنسجة فى الحلق برفق، يمكن أن يوفر لك ذلك راحة مؤقتة من الحرق والألم

ووفقًا لمراكز السيطرة على الأمراض والوقاية منها تسبب الفيروسات معظم التهاب الحلق لا يمكن علاج الفيروسات بالمضادات الحيوية التى تقتل البكتيريا فقط.

 

3- تناول المشروبات الدافئة المحلاه بالعسل
 

المشروب الدافيء  المحلى بالعسل يمكن أن يساعد فى تهدئة حلقك المتهيج، تحافظ هذه المشروبات أيضًا على رطوبة جسمك وهى خطوة مهمة أخرى فى علاج التهاب الحلق، والعسل له فائدة أخرى عندما تكون مريضًا حيث تظهر الأبحاث أنها مادة فعالة فى علاج السعال وتعمل كعلاج للسعال بدون وصفة طبية.

 

4- تناول الشاى الأخضر

الشأى الأخضر مشروب هام حيث يعمل كمضاد للجراثيم ومسكن للألم ومصدر غنى بمضادات الأكسدة كما أنه يساعد على تقليل الالتهاب.

 

5- الحفاظ على رطوبة الجسم
 

الحفاظ على رطوبة الجسم جزء مهم من علاج التهاب الحلق، عندما تعانى من الجفاف ، لا يستطيع جسمك إنتاج ما يكفى من اللعاب والمخاط للحفاظ على تشحيم حلقك بشكل طبيعى سيجعل ذلك التورم والالتهاب أسوأ.

الماء خيار جيد أو تنأول الشأى الدافئ أو الحساء الدافئ ، ويجب تجنب الكافيين لأن ذلك قد يجفف الحلق أكثر.

 

6- عمل جلسات البخار
 

يمكن أن يساعد التنفس فى الهواء الرطب على تهدئة الأنسجة المتورمة فى أنفك وحلقك.

 

7- رفع رأس أثناء النوم
 

ضع وسادة إضافية أو اثنتين تحت رأسك سيساعدك الارتفاع الإضافى على التنفس بشكل أسهل مع تخفيف الاحتقان ، لن تضطر إلى النوم مع فتح فمك ، الأمر الذى يمكن أن يجفف الحلق ويسبب له المزيد من الألم.


التهاب الحلق

علاج التهاب الحلق

علاج التهاب الحلق فى المنزل

طرق علاج التهاب الحلق

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