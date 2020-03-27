اليوم السابع
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أرنولد شوارزينيجر يتجول فى شوارع كاليفورنيا ويشكر المواطنين على انضباط الحظر

الجمعة، 27 مارس 2020 07:55 م
أرنولد شوارزينيجر يتجول فى شوارع كاليفورنيا ويشكر المواطنين على انضباط الحظر أرنولد
كتب آسر أحمد

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حرص النجم العالمي ارنولد شوارزنيجر حاكم ولاية كاليفورنيا السابق، على التجول في شوارع الولاية الأمريكية، بدراجته البخارية للتأكيد على توعية المواطنين بعدم النزول والبقاء في المنازل لحين الانتهاء من تفشي أزمة فيروس كورونا المستجد "كوفيد ١٩".

ونشر نجم هوليوود الشهير مقطع فيديو له أثناء تجوله في شوارع الولاية الفارغة من المواطنين، ووجه الشكر لكل المواطنين الذين قرروا البقاء في منازلهم والاستجابة لتعليمات الحكومة الأمريكية بضرورة البقاء في المنزل لحين الانتهاء من تلك الأزمة الصحية التي يعاني منها معظم دول العالم.

 

واقترب العدد الإجمالى لحالات الوفاة بسبب تفشى فيروس كورونا المستجد فى الولايات المتحدة من ألف شخص، أمس الخميس، فى حين تجد المستشفيات فى نيويورك ومناطق انتشار أخرى صعوبة فى التعامل مع تدفقات المرضى، وأوشك الكونجرس الأمريكى على الموافقة على مساعدات بقيمة تريليونى دولار لتعويض الأثر الاقتصادى للوباء.

وحتى الساعة الواحدة صباحا (0500 بتوقيت جرينتش) اليوم الخميس بلغ عدد الوفيات الناجمة عن أمراض تنفسية بسبب فيروس كورونا 999 حالة وفقا لإحصاء لرويترز استنادا إلى تقارير من مسؤولين محليين وعلى مستوى البلاد.

ووقعت ثُلث حالات الوفاة فى ولاية نيويورك التى حذر حاكمها من أن المستشفيات لن تجد قريبا أسرة وأجهزة تنفس كافية. وتضم الولاية نحو نصف حالات الإصابة البالغ عددها 68 ألف حالة فى البلاد.

وعلى مستوى العالم أودى الفيروس بحياة 21238 شخصا وأصاب 470873 شخصا، وستتلقى المستشفيات والعاملون المُسّرحون من وظائفهم والشركات التى تواجه صعوبات مساعدات اقتصادية مطلوبة بشدة بموجب مشروع قانون الإغاثة الذى أقره مجلس الشيوخ مساء أمس الأربعاء بإجماع 96 صوتا. وقال زعماء مجلس النواب إنهم يأملون فى إقرار مشروع القانون يوم الجمعة وقال الرئيس الأمريكى دونالد ترامب إنه سيصدق عليه ليتحول إلى قانون.


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امريكا

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