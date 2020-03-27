أرتفاع عدد وفيات فيروس كورونا فى بريطانيا إلى 759

رويترز

قالت بريطانيا، إن عدد الوفيات بفيروس كورونا المستجد فى البلاد وصل إلى 759 بحلول الساعة 1700 بتوقيت جرينتش أمس الخميس، وإن عدد المصابين ارتفع إلى 14579، وقبل ذلك بأربع وعشرين ساعة كان عدد حالات الوفاة 578 مما يعنى أن الرقم قفز بنسبة 31 فى المئة.

و كان رئيس الوزراء البريطانى بوريس جونسون، قد أعلن منذ قليل، ثبوت إصابته بفيروس كورونا وقال إنه يخضع للعزل الذاتى لكنه سيواصل قيادة جهود الحكومة لمواجهة الفيروس، وقال جونسون "على مدى الأربع والعشرين ساعة الماضية، عانيت من أعراض طفيفة وجاءت نتيجة فحص الكورونا إيجابية".

وأضاف "أخضع للعزل الذاتى الآن لكننى سأواصل قيادة استجابة الحكومة عبر دائرة تلفزيونية لمكافحة هذا الفيروس".

وعلى الجانب الأخر، أكد صحيفة " ذا صن" أنه ربما كان لزاما على وزيرى المالية و الصحة فى بريطانيا العزل الذاتى بعدما أمضيا وقتا مع رئيس الوزراء جونسون.

يذكر أن، أصيب ولى عهد بريطانيا الأمير تشارلزبفيروس كورونا، المستجد "كوفيد 19"، لافتًا إلى أنه شعر بأعراض خفيفة ولا يزال بصحة جيدة وحالته لا تحتاج إلى مستشفى.