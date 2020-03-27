أبرز تحذيرات "التعليم" لأولياء الأمور بشأن البحث.. تعرف عليها

كتب محمود طه حسين

أكدت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى، أنه يجب على أولياء الأمور عدم الإنسياق وراء ما يروجه البعض بشأن البحث المقرر أن يقدمه طلاب النقل من الصف الثالث الابتدائى حتى الثانى الإعدادى، إضافة إلى التأكد من أن كل ما يتداول بشأن البحث غير حقيقى وهى عبارة عن اجتهادات ليست حقيقة على الإطلاق.



وقالت مصادر مسئولة، إن هناك خطة وطريقة للبحث جرى إعدادها من قبل مديرى عموم تنمية المواد الدراسية، لافتة إلى أن الوزارة حريصة على وضع معايير للبحث بحيث لا يستطيع أحد تقليده من مدرسى الدروس الخصوصية، بحيث لا يكون موضوع البحث موحدًا.



الجدير بالذكر، أن الوزارة قررت أن يقوم مديرى عموم تنمية المواد الدراسية بوضع معايير المشروعات البحثية المقرر تقديمها من الطلاب للمعلمين الكترونيا عبر منصة التواصل وذلك لطلاب الصفوف من الثالث الابتدائى وحتى الثانى الإعدادى، مع قيام كل موجهى المواد بكل إدارة تعليمية رفع المشروعات البحثية المقدمة من الطلاب على المنصة الإلكترونية وعلى الطلاب تنفيذها ورفعها إلكترونيًا على المنصة الإلكترونية وبمساعدة مسئول التطوير التكنولوجى بكل مدرسة.



وبالنسبة للمواد خارج المجموع والمستوى الرفيع والمواد العملية يكتفى بتقييمهم خلال الفترة التى قضوها من الفصل الدراسى الثانى بالمدرسة، وتضمنت التعليمات أنه على الطالب الذى لم يقدم المشروع البحثى خلال الوقت المحدد أن يذهب للمدرسة قبل بدء العام الدراسى الجديد بأسبوعين لتنفيذ مشروعه البحثى كشرط أساسى لالتحاقه بالصف الأعلى، وتضمنت التعليمات تقييم طلاب مرحلة رياض الأطفال والصفين الأول والثانى الابتدائى كالمعتاد من قبل معلم الفصل ،وبالنسبة لطلاب الصفين الأول والثانى الثانوى سيتم إجراء الامتحانات الإلكترونية وفقًا للجداول التى سيعلن عنها خارج المدرسة.