اليوم السابع
Ads
الجمعة، 27 مارس 2020 04:57 ص
خالد صلاح
الرئيسية أخبار عاجلة

أبرز تحذيرات "التعليم" لأولياء الأمور بشأن البحث.. تعرف عليها

الجمعة، 27 مارس 2020 04:00 ص
أبرز تحذيرات "التعليم" لأولياء الأمور بشأن البحث.. تعرف عليها وزارة التربية والتعليم
كتب محمود طه حسين

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

أكدت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى، أنه يجب على أولياء الأمور عدم الإنسياق وراء ما يروجه البعض بشأن البحث المقرر أن يقدمه طلاب النقل من الصف الثالث الابتدائى حتى الثانى الإعدادى، إضافة إلى التأكد من أن كل ما يتداول بشأن البحث غير حقيقى وهى عبارة عن اجتهادات ليست حقيقة على الإطلاق.

وقالت مصادر مسئولة، إن هناك خطة وطريقة للبحث جرى إعدادها من قبل مديرى عموم تنمية المواد الدراسية، لافتة إلى أن الوزارة حريصة على وضع معايير للبحث بحيث لا يستطيع أحد تقليده من مدرسى الدروس الخصوصية، بحيث لا يكون موضوع البحث موحدًا.

الجدير بالذكر، أن الوزارة قررت أن يقوم مديرى عموم تنمية المواد الدراسية بوضع معايير المشروعات البحثية المقرر تقديمها من الطلاب للمعلمين الكترونيا عبر منصة التواصل وذلك لطلاب الصفوف من الثالث الابتدائى وحتى الثانى الإعدادى، مع قيام كل موجهى المواد بكل إدارة تعليمية رفع المشروعات البحثية المقدمة من الطلاب على المنصة الإلكترونية وعلى الطلاب تنفيذها ورفعها إلكترونيًا على المنصة الإلكترونية وبمساعدة مسئول التطوير التكنولوجى بكل مدرسة.

وبالنسبة للمواد خارج المجموع والمستوى الرفيع والمواد العملية يكتفى بتقييمهم خلال الفترة التى قضوها من الفصل الدراسى الثانى بالمدرسة، وتضمنت التعليمات أنه على الطالب الذى لم يقدم المشروع البحثى خلال الوقت المحدد أن يذهب للمدرسة قبل بدء العام الدراسى الجديد بأسبوعين لتنفيذ مشروعه البحثى كشرط أساسى لالتحاقه بالصف الأعلى، وتضمنت التعليمات تقييم طلاب مرحلة رياض الأطفال والصفين الأول والثانى الابتدائى كالمعتاد من قبل معلم الفصل ،وبالنسبة لطلاب الصفين الأول والثانى الثانوى سيتم إجراء الامتحانات الإلكترونية وفقًا للجداول التى سيعلن عنها خارج المدرسة.


التربية والتعليم

البحث لطلاب النقل

اخبار مصر

اخبار مصرية

اليوم السابع بلس

اخبار

وزارة التربية والتعليم

اولياء الامور

التعليم

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

الموضوعات المتعلقة


لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


لا تفوتك
كيف تعالج نفسك قدر الاستطاعة لو أصبت بكورونا؟.. أستاذ بجامعة هارفارد يرد

كيف تعالج نفسك قدر الاستطاعة لو أصبت بكورونا؟.. أستاذ بجامعة هارفارد يرد

صور..حكاية "نورا على" أشهر صوت صاعد بالشرقية وأصغر عضو بنقابة الموسيقيين

صور..حكاية "نورا على" أشهر صوت صاعد بالشرقية وأصغر عضو بنقابة الموسيقيين

أبرز تحذيرات "التعليم" لأولياء الأمور بشأن البحث.. تعرف عليها

أبرز تحذيرات "التعليم" لأولياء الأمور بشأن البحث.. تعرف عليها

دلالات التزام المصريين بقرارات حظر التجول.. ثقة الشعب بقيادته السياسية الأبرز

دلالات التزام المصريين بقرارات حظر التجول.. ثقة الشعب بقيادته السياسية الأبرز

"شباب بيحب مصر".. "طه ومحمود" ابتكرا جهاز تعقيم بدون لمس فى أسوان.. صور

"شباب بيحب مصر".. "طه ومحمود" ابتكرا جهاز تعقيم بدون لمس فى أسوان.. صور

عجوز تصنع كمامات للأطباء.. ومدير الصحة العالمية: تعلمنا أهم درس فى الإنسانية

عجوز تصنع كمامات للأطباء.. ومدير الصحة العالمية: تعلمنا أهم درس فى الإنسانية

مجمع البحوث الإسلامية يكشف خطة التعامل مع البلاء كما وضحها النبى

مجمع البحوث الإسلامية يكشف خطة التعامل مع البلاء كما وضحها النبى

خوفا من الكورونا.. عمل فنى يظهر أبوالهول بالكمامة وتمثال الحرية بالكحول

خوفا من الكورونا.. عمل فنى يظهر أبوالهول بالكمامة وتمثال الحرية بالكحول

كيف ظهر قادة العالم بقمة العشرين؟.. ترامب شارك من غرفة عمليات.. وترودو من منزله

كيف ظهر قادة العالم بقمة العشرين؟.. ترامب شارك من غرفة عمليات.. وترودو من منزله

ملايين البريطانيين يصفقون لشكر الفرق الطبية على جهدهم لمواجهة كورونا.. فيديو

ملايين البريطانيين يصفقون لشكر الفرق الطبية على جهدهم لمواجهة كورونا.. فيديو

صور.. عمال النظافة أبطال حظر التجوال

صور.. عمال النظافة أبطال حظر التجوال

ماذا تفعل إذا سافرت مؤخرًا إلى بلد به إصابات عالية بكورونا؟.. الصحة تجيب

ماذا تفعل إذا سافرت مؤخرًا إلى بلد به إصابات عالية بكورونا؟.. الصحة تجيب

المزيد من Trending Plus
الرجوع الى أعلى الصفحة