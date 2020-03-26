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65% من قراء اليوم السابع يتوقعون انحسار كورونا مع تطبيق حظر التجول

الخميس، 26 مارس 2020 07:48 ص
65% من قراء اليوم السابع يتوقعون انحسار كورونا مع تطبيق حظر التجول استطلاع

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توقع 65% من قراء اليوم السابع انحسار الإصابات بفيروس كورونا في مصر، مع بدء تطبيق حظر التجول بشكل جزئي.

وكانت الحكومة قد فرضت حظر تجول على المواطنين، بدءا من أمس الأربعاء، يبدأ في السابعة مساء، وينتهي عند السادسة صباحا.

كان الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس الوزراء قال فى مؤتمر صحفى، أمس الأول الثلاثاء، إن عدم التزام المواطنين أدى لارتفاع نسب الإصابة بالفيروس، مؤكدا أن هناك قرارات أكثر شده سيتم اتخاذها إذا تدهور الأمر.

 

وكان الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء، قد عقد اجتماعاً مؤخرا ، لمتابعة  التداعيات الاقتصادية على قطاع السياحة بعد ظهور فيروس "كورونا المستجد"، وذلك بحضور الدكتور خالد العنانى، وزير السياحة والآثار، واحمد الوصيف، رئيس اتحاد الغرف السياحية، وحسام الشاعر، رئيس غرفة الشركات السياحية.


حظ التجول

مواعيد حظر التجول

استطلاعات اليوم السابع

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