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3 طرق لحماية العين من استخدام الموبايل تقدمها جامعة الإسكندرية

الخميس، 26 مارس 2020 01:17 ص
3 طرق لحماية العين من استخدام الموبايل تقدمها جامعة الإسكندرية الدكتور عصام الكردى رئيس جامعة الإسكندرية
الإسكندرية - أسماء على بدر

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قدم المعهد العالى للصحة العامة بجامعة الإسكندرية إرشادات للمواطنين لحماية العين من خطورة استخدام الموبايل لفترات طويلة، والذى يسبب خطورة شديدة يؤثر على الرؤية وضعف النظر.

ويؤكد المعهد العالى للصحة العامة أنه يجب اتباع نظرية 20،20،20 وهى أن تقوم بأخذ راحة لمدة 20 دقيقة ثم النظر على مسافة 20 قدما من الموبايل وذلك لمدة 20 ثانية، واتباع هذه الطريقة لكافة المستخدمين خاصة من يستخدم الهاتف المحمول فى العمل .

يذكر أنه ناشد المعهد العالى للصحة العامة بجامعة الإسكندرية المواطنين، خاصة مرضى السكرى ودوالى الساقين طوال فترة بقائهم بالمنزل بسبب فيروس كورونا، بالحركة وممارسة الرياضة البسيطة كجزء من الروتين اليومي والعلاج.

وأضاف فى بيان أنه ينصح مرضى دوالي الساقين برفع الساقين عن مستوى الأرض عند الجلوس، وممارسة المشى داخل المنزل أو أداء بعض التمرينات البسيطة، مع ارتداء الجورب الضاغط، واستخدام الكريمات المرطبة على أماكن الدوالى.

وينصح مرضى السكر بقطع فترات الجلوس كل نصف ساعة تقريباً والقيام ببعض التمرينات الخفيفة لبضع دقائق أو المشي لمدة ثلاث دقائق داخل المنزل، مما قد يقلل من نسبة الدهون في الدم والمرتبطة بالنوع الثاني من السكري ومضاعفاته. وينصح كذلك مع طول فترات البقاء في المنزل بتناول الأكل الصحي وعدم تسلية الوقت بالأكل مع تناول السوائل باستمرار خاصة الماء والمشروبات قليلة السعرات الحرارية.

وتوجه مجلس جامعة الإسكندرية، خلال جلسته التى انعقدت، بتقنية الفيديو كونفرنس، برئاسة الدكتور عصام الكردى، رئيس الجامعة، بالشكر لكافة الأطقم الطبية المشاركة في مكافحة فيروس كورونا في مصر، حيث قدم الشكر لإدارة المستشفيات الجامعية بجامعة الإسكندرية، برئاسة الدكتور وائل نبيل، عميد كلية الطب، ولكل أعضاء الفريق الطبى المشاركين فى الحجر الصحى بمستشفى العجمي ومستشفى النجيلة بمطروح .

وأكد الكردى فى بيان دعم الجامعة الكامل للأطباء بمستشفيات جامعة الإسكندرية المشاركين في مكافحة فيروس كورونا بكافة السبل في حملهم الثقيل، مؤكدا ثقته في ضمائرهم ووطنيتهم، لاسيما في تلك الفترة العصيبة تمر بها بلادنا، ويقع على عاتقهم الدور الرئيسي فى حماية بلادنا والدفاع عنها فى حربها ضد فيروس كورونا، حيث أكد الدكتور عصام الكردي، رئيس الجامعة، أن هؤلاء الأطباء يعتبرون أبطال وجنود في خدمة وطنهم مصر، واصفا إياهم بخط الدفاع الأول عن الشعب المصري، مشيرا أنهم يسطرون بطولات بكفاحهم وتفانيهم للسيطرة على فيروس كورونا

وتوجه مجلس جامعة الإسكندرية بالشكر لكل من د.ريهام عبد الحميد، و د.محمد حسن عبادة، و د. زياد محمد، ود. عمرو الشرقاوي بقسم الطب الحرج، ود. أحمد فرج أبو النور، ود. حاتم عصام بقسم الامراض الصدرية، ود. شريف الشرقاوي قسم المعامل.


الاسكندريه

اخبار المحافظات

جامعه الاسكندريه

حمايه العين

خطورة استخدام الموبايل

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