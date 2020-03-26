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وزير النقل: مواقع العمل بالمشروعات الكبرى يتم تطهيرها بشكل كامل

الخميس، 26 مارس 2020 12:41 ص
وزير النقل: مواقع العمل بالمشروعات الكبرى يتم تطهيرها بشكل كامل كامل الوزير وزير النقل-ارشيفية
كتب-أحمد صلاح العزب

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قال المهندس كامل الوزير وزير النقل، إن الموانئ المصرية لم تتوقف مطلقا فى  تأمين احتياجات الدول العربية، مشيرا إلى ان هناك عمل على الحد من انتشار فيروس كورونا بين العاملين في الوظائف والخدمات المعاونة.

وقال خلال مداخلة هاتفية فى برنامج على مسئوليتى المذاع على قناة صدى البلد والذى يقدمه الإعلامى أحمد موسى أننا نعمل على الحد من انتشار فيروس كورونا بين العاملين في الوظائف المختلفة  .

وتابع  وزير النقل، أن تطهير مواقع العمل بالمشروعات مستمر حيث يتم وضع المطهرات في أماكن تجمع العاملين مشددا على أنه يتم  تطهير وتعقيم جميع المعدات

 من ناحية اخرى اجتمع وزير النقل كامل الوزير مع الدكتور خالد العناني وزيرالسياحة و الاثار  بحضور رئيس اتحاد الغرف السياحية ورئيس غرفة المنشات الفندقية و رئيس غرفة الشركات السياحية و ذلك لمناقشة سبل تعزيز التعاون و التنسيق لخدمة القطاع السياحي. 
 
وناقش الاجتماع عددا من الموضوعات  التي تدعم قطاع السياحة  منها دراسة تشغيل قطارات نوم سياحية بين  الأقصر والغردقة وذلك  لربط المدن السياحية ببعضها و ربط السياحة الشاطئية بالسياحة الثقافية و مدن البحر الأحمر بمدن وادي النيل.
 
أكد وزير النقل أن هناك خطة لوزارة النقل لإعادة تأهيل ورفع كفاءة خط سكه حديد أبو طرطور/ قنا/ سفاجا/ الغردقة لافتاً الى أنه  مشروع استراتيجى ويخدم صناعة التعدين ونقل الركاب ويسهم مساهمة ايجابية فى تنمية الوادى الجديد والمحافظات التى يمر بها خط السكة الحديد، كما تم استعراض جهود وزارة النقل في تطوير شبكة الطرق المختلفة وتنفيذ محاور للنيل  في صعيد مصر  لخدمة المواطنين و المناطق السياحية وكذلك جهود وزارة النقل في  رفع الموانيء النيلية و البحرية بما يجعلها تساهم في دعم النشاط السياحي و الاقتصاد القومي  ووجه وزير النقل  المختصين بالوزارة بتوفير كافة التسهيلات اللازمة  لخدمة القطاع السياحي و المساهمة في ظهوره  في أفضل صوره تليق بمكانة مصر العالمية .

 


كامل الوزير وزير النقل

قيروس كورونا

تطهير المشروعات

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