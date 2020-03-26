اليوم السابع
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وزير المالية اليونانى: نتوقع انكماش الاقتصاد من 1-3% هذا العام

الخميس، 26 مارس 2020 11:52 م
وزير المالية اليونانى: نتوقع انكماش الاقتصاد من 1-3% هذا العام تفشى كورونا بين سكان دول العالم
رويترز

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قال وزير المالية اليوناني كريستوس ستايكوراس اليوم الخميس إن بلاده تتوقع أن ينكمش اقتصادها بنسبة 1 % إلى 3 % هذا العام بسبب تداعيات فيروس كورونا، لكنه توقع تعافيا حادا فى 2021 .

وأضاف ستايكوراس في مقابلة تلفزيونية "اليونان أظهرت أداء جيدا على نحو استثنائي حتى فبراير، من الواضح الآن أن اليونان مختلفة تماما عما كانت قبل شهرين".

وحتى مساء الخميس، أعلنت اليونان عن 892 إصابة مؤكدة بفيروس كورونا، بزيادة قدرها 71 إصابة في 24 ساعة، إضافة إلى 26 حالة وفاة.

وفرضت الحكومة حظرا على التجول وأغلقت فنادق ومنعت دخول الزائرين من الدول خارج الاتحاد الأوروبي ومن إيطاليا وإسبانيا.


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