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وزير المالية الأردنى: صندوق النقد يقر برنامج إصلاح بقيمة 1.3 مليار دولار

الخميس، 26 مارس 2020 12:23 ص
وزير المالية الأردنى: صندوق النقد يقر برنامج إصلاح بقيمة 1.3 مليار دولار وزير المالية الأردنى محمد العسعس
رويترز

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قال وزير المالية الأردنى محمد العسعس اليوم الأربعاء إن مجلس إدارة صندوق النقد الدولى وافق على برنامج يمتد لأربع سنوات بقيمة 1.3 مليار دولار، مما يشير إلى الثقة فى أجندة الإصلاح في المملكة في وقت تتخذ فيه إجراءات لحماية اقتصادها من تداعيات تفشي فيروس كورونا المستجد.

وقال العسعس في بيان أرسل لرويترز إن الموافقة على البرنامج ستساعد البلاد على تعزيز التمويل المالي والاستثمار المحلي والأجنبي.

وأضاف أن الموافقة تشير أيضا إلى الثقة في عملية الإصلاح الاقتصادي في الأردن وتدعم جهود تخفيف أثر تفشي فيروس كورونا على القطاعات الاقتصادية المعرضة للخطر.

 

 

 


الأردن

صندوق النقد الدولى

محمد العسعس

وزير المالية الأردنى

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