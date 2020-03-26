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وزير الأوقاف: تحية لكل رجال الوزارة بعدما أكدوا قدرتهم على المسئولية الدينية والوطنية

الخميس، 26 مارس 2020 10:38 ص
وزير الأوقاف: تحية لكل رجال الوزارة بعدما أكدوا قدرتهم على المسئولية الدينية والوطنية وزير الاوقاف
كتب - إسماعيل رفعت

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قال الدكتور محمد مختار جمعة، وزير الأوقاف، يسعدنى أن أحيى كل رجال الأوقاف الذين أثبتوا وأكدوا أنهم على قدر المسئولية الدينية والوطنية بفهم ووعى مستنير وحرصهم على أداء واجبهم تجاه وطنهم وتنفيذهم الدقيق لتعليمات الوزارة بتعليق صلاة الجمعة والجماعة وإغلاق المساجد إلى أن يرفع الله البلاء رفعًا تاما عن البلاد والعباد وينتهى أمر انتشار فيروس كورونا بإذن الله تعالى، وندعو الله سبحانه وتعالى أن يجعل ذلك قريبًا عاجلًا غير آجل بفضله وكرمه.

وأشاد الوزير، بجهود قيادات الأوقاف، قائلا: أشدّ على أيديهم، وأحثهم على مواصلة رسالتهم فى الحفاظ على أداء واجبهم، وأدعوهم أن يكون كل منهم قدوة وأنموذجا في الاستجابة لسائر توجيهات الدولة في التعامل مع الأزمة الراهنة.

وأشاد الوزير، بدور كل من رجال القوات المسلحة الباسلة والشرطة الوطنية الباسلة والطواقم الطبية ومعاونيهم وكل من يبذل جهدًا صادقًا ويقف إلى جانب وطنه ولا سيما وقت الشدائد والأزمات.

ودعا الوزير، الله العلي العظيم أن يعجل برفع البلاء عن البلاد والعباد، وأن يحفظ مصر وأهلها وسائر بلاد العالمين من كل سوء ومكروه، وأن يمن علينا وعلى مصرنا العزيزة بشفاء عاجل من كل داء أو بلاء، شفاء لا سقم فيه ولا معه لأحد من أبنائها وسائر بلاد العالمين.


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