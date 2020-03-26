وزيرة الهجرة: تخصيص 4 حافلات لنقل 150 مصريا عالقًا بالحدود السودانية

في إطار متابعة وزارة الدولة للهجرة وشؤون المصريين بالخارج دعم العالقين المصريين على الحدود السودانية، وصلت حافلتين لنقل المصريين العالقين بالسودان ولم يستطيعوا العودة لمصر، وذلك ضوء تلقي الوزارة استغاثات جديدة من عدد من الطلاب والمصريين العالقين بجمهورية السودان، وإشارتهم إلى وصولهم للحدود السودانية ورغبتهم في العودة إلى مصر ، كما يصل خلال ساعات حافلتين اخريين .

وقالت السفيرة نبيلة مكرم عبدالشهيد وزيرة الدولة للهجرة وشئون المصريين بالخارج، إن حافلات النقل ستنقل 150 من المصريين العالقين بمعبر قسطل الحدودي، ومن المقرر أن تتحرك الحافلات من السودان متجهة الى مصر في صباح الغد نظرا لما تطبقه مصر من قرار حظر التجوال ضمن الإجراءات الاحترازية للدولة المصرية للحد من انتشار فيروس كورونا المستجد.