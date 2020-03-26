اليوم السابع
Ads
الخميس، 26 مارس 2020 12:36 م
خالد صلاح
الرئيسية اقتصاد وبورصة

وزيرا التخطيط والإعلام يبحثا موازنة وزارة الدولة للإعلام ودورها لعرض رؤية مصر 2030 المحدثة

الخميس، 26 مارس 2020 11:48 ص
وزيرا التخطيط والإعلام يبحثا موازنة وزارة الدولة للإعلام ودورها لعرض رؤية مصر 2030 المحدثة هالة السعيد، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية
كتب أحمد حمادة

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

هالة السعيد: الإعلام يلعب دورًا مهمًا فى الترويج لأجندة التنمية المستدامة

التقت الدكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية؛ وأسامة هيكل، وزير الدولة للإعلام وذلك لمناقشة موازنة وزارة الدولة للإعلام، وبحث الدور الإعلامى لعرض وتقديم رؤية مصر 2030 المحدثة للمجتمع.

وخلال اللقاء أشارت الدكتورة هالة السعيد إلى الدور المهم الذى يلعبه الإعلام فى تنمية وتشكيل وعى المجتمع؛ وتأثيره فى الاستراتيجيات المختلفة، بالإضافة إلى اعتبار وسائل الإعلام المتعددة مصدرًا مهمًا من مصادر التوجيه والتثقيف في أي مجتمع.
 
وأشارت السعيد إلى أهمية دور الإعلام فى دعم خطط الدولة والترويج لأجندة التنمية المستدامة، والتعريف بأهداف الرؤية ومتابعة تنفيذ تلك الأهداف على كل المستويات.
 
4d1429bc-e0e8-43f8-a3f2-3ac450307996
جانب من اللقاء
 
من جانبه أشاد أسامة هيكل وزير الدولة للإعلام بالدور والجهد المبذول من قِبل وزارة التخطيط فى تحديث رؤية مصر 2030، مؤكدًا أن الإعلام أصبح اليوم من أهم الوسائل المستخدمة للتخاطب وإيصال الأفكار مع الأفراد والحكومات، وكل طبقات المجتمع، فضلًا عن دور الإعلام فى عملية التنمية.
 
وقال رامي جلال، المستشار الإعلامي والمتحدث الرسمي لوزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية، إن الاجتماع شهد عرض مفصل لمحاور وأهداف رؤية مصر 2030، والخطط البديلة لعملية الحوار المجتمعي الذى بدأ من محافظة الفيوم أوائل مارس الجاري ثم توقف بفعل الأزمة العالمية لفيروس كورونا المستجد والتي تعين معها تعليق مثل هذه الأنشطة في إطار حزمة الإجراءات الاحترازية التي تتخذها الدولة المصرية في هذا الصدد.
 
وأضاف جلال أن الاجتماع ناقش تفاصيل الموازنة المالية لوزارة الدولة للإعلام، وسبل توفير التمويل اللازم للوزارة.

وزارك التخطيط

وزارة الاعلام

أخبار اقتصاد

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

الموضوعات المتعلقة


لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


لا تفوتك
هل تسقط عقوبة كهربا وشيكابالا حال إلغاء الدورى؟.. اتحاد الكرة يرد

هل تسقط عقوبة كهربا وشيكابالا حال إلغاء الدورى؟.. اتحاد الكرة يرد

البنك الأهلى: 17.3 مليار جنيه حصيلة شهادة الـ15% فى أربعة أيام

البنك الأهلى: 17.3 مليار جنيه حصيلة شهادة الـ15% فى أربعة أيام

التموين: تكثيف الحملات الرقابية بالأسواق وإحالة المتلاعبين لنيابة أمن الدولة

التموين: تكثيف الحملات الرقابية بالأسواق وإحالة المتلاعبين لنيابة أمن الدولة

تعرف على 6 محطات بقضية "تنظيم داعش الجيزة" الإرهابى بعد حكم المؤبد والمشدد

تعرف على 6 محطات بقضية "تنظيم داعش الجيزة" الإرهابى بعد حكم المؤبد والمشدد

الزراعة: لجان لمتابعة سنابل القمح فى مساحة 3.4 مليون فدان.. اعرف التفاصيل

الزراعة: لجان لمتابعة سنابل القمح فى مساحة 3.4 مليون فدان.. اعرف التفاصيل

التعليم: حزمة من القرارات اليوم للتيسير على الطلاب نظرا للظروف الاستثنائية

التعليم: حزمة من القرارات اليوم للتيسير على الطلاب نظرا للظروف الاستثنائية

تعرف على آلية تقسيط قيمة مخالفات البناء وفقًا للتعديلات الجديدة

تعرف على آلية تقسيط قيمة مخالفات البناء وفقًا للتعديلات الجديدة

مجلس الشيوخ الأمريكى يقر مشروع قانون بـ2 تريليون دولار لمواجهة آثار كورونا

مجلس الشيوخ الأمريكى يقر مشروع قانون بـ2 تريليون دولار لمواجهة آثار كورونا

انتهاء أول يوم حظر تجول وإعادة الانتشار الشرطى فى السابعة مساءً

انتهاء أول يوم حظر تجول وإعادة الانتشار الشرطى فى السابعة مساءً

حصاد مرحلة البناء.. 5 مشروعات لتطوير قطاع الطيران المدنى بـ948 مليون جنيه

حصاد مرحلة البناء.. 5 مشروعات لتطوير قطاع الطيران المدنى بـ948 مليون جنيه

فى زمن وباء كورونا.. كيف تستخرج بدل فاقد للرقم القومى من البيت؟

فى زمن وباء كورونا.. كيف تستخرج بدل فاقد للرقم القومى من البيت؟

بـ"شكة الإصبع".. بريطانيا تكشف عن التوصل لاختبار جديد يكشف الإصابة بكورونا

بـ"شكة الإصبع".. بريطانيا تكشف عن التوصل لاختبار جديد يكشف الإصابة بكورونا

المزيد من Trending Plus
الرجوع الى أعلى الصفحة