اليوم السابع
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الخميس، 26 مارس 2020 06:22 م
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وزارة الرياضة تجيز عقد اجتماعات مراكز الشباب بالفيديو كونفرانس

الخميس، 26 مارس 2020 04:42 م
وزارة الرياضة تجيز عقد اجتماعات مراكز الشباب بالفيديو كونفرانس وزير الرياضة
كتبت ياسمين يحيى

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نشرت وزارة الشباب و الرياضة ، بعض القرارات بالجريدة الرسمية  ، فى ضوء خطة الدولة للحماية من فيروس كورونا .

وجاء فى القرارات أنه يجوز لمجالس ادارات مراكز الشباب عقد اجتماعاتهم عن طريق الفيديو كونفرانس ، وذلك بعد الاطلاع على قانون تنظيم الهيئات الشبابية الصادر بالقانون رقم 218 لسنة 2017 .

كما أنه يجوز تعطيل كافة العقوبات و الجزاءات المنصوص عليها باللوائح المعمول بها جراء عدم عقد اجتماعات مجالس الادارات بمراكز الشباب او تخلف اى عضو من اعضاء مجلس الادارة عن حضورها .

ومن المقرر أن ينشر هذا القرار فى الوقائع المصرية ويعمل به من تاريخ صدوره وعلى الجهات المختصة تنفيذه .

تأتى هذه القرارات فى إطار خطة الدولة الشاملة لحماية المواطنين من اى تداعيات محتملة لفيروس كورونا المستجد  

كان  وزير الشباب والرياضة  كلف بسرعة إعداد  دراسة متكاملة مالياً وفنياً لعدد مراكز الشباب الجديدة التي تحتاجها المحافظات لتحقيق الإتاحة الكاملة للخدمات الشبابية والرياضية، على أن يكون مقترح شكل مراكز الشباب الجديدة وفق نمط صغير المساحة وأخر كبير المساحة، وفي اطار التوزيع الديموغرافي للسكان والزيادة السكانية حتي عام 2030 .
 
ووجه الوزير بإعداد تنميط لمراكز الشباب بمكونات موحدة تتضمن (ملعب متعدد – 3 ملعب خماسي – مبني خدمات للجمهور – مبني اداري - صالة أنشطة ) مع الاستعانة بالمتخصصين لاعداد التصميم الهندسي بما يتفق مع معايير الجودة.
 
كما أكد وزير الشباب والرياضة على تقييم المديريات التابعة للوزارة وفقاً لمعايير الجودة ومؤشرات الأداء المتفق عليها تحقيقا للتميز في الأداء.
 
الوقائع المصرية
الوقائع المصرية

 


اشرف صبحى

وزير الرياضة

الفيديو كونفرانس

وزارة الشباب و الرياضة

مراكز الشباب

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