وزارات تجارة دول مجلس التعاون الخليجى تعقد اجتماعا عبر "فيديو كونفرانس"

كتبت: إسراء أحمد فؤاد

عقد وكلاء وزارات التجارة بدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، اجتماعا عبر الاتصال المرئي "فيديو كونفرانس" في إطار الظروف الاستثنائية الحالية لانتشار فيروس كورونا والآثار الاقتصادية المترتبة عليها.

عقد أصحاب السعادة وكلاء وزارات التجارة بدول #مجلس_التعاون لدول الخليج العربية اجتماعا عبر الاتصال المرئي في إطار الظروف الاستثنائية الحالية لانتشار فيروس #كورونا والآثار الاقتصادية المترتبة عليها. pic.twitter.com/wesJQSk4xJ — وكالة الأنباء العمانية (@OmanNewsAgency) March 26, 2020

ووفقا لوكالة الأنباء العمانية، ناقش الاجتماع ضمان تدفق السلع والخدمات الأساسية للمواطنين والمقيمين في دول المجلس بشكل منتظم والإحاطة بالتدابير والجهود الاحترازية التي تقوم بها الدول الأعضاء لضمان توفير المتطلبات الغذائية والوقائية.

وفى مارس الماضى عقد وزارء صحة دول مجلس التعاون الخليجي اجتماعا عبر تقنية فيديو كنفرانس ناقشوا خلاله مستجداد فيروس كورونا (كوفيد 19). وثمن الوزراء بدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية الجهود الجبارة التى يقوم بها منسوبو القطاع الصحى فى دول المجلس ومساهماتهم الملموسة فى الحد من انتشار الفيروس كما أشادوا بتعاون المواطنين والجهات الرسمية الأهلية فى هذه الظروف.

وعلى صعيد آخر، من المقرر أن ينطلق اليوم، أيضا اجتماع أعمال قمة القادة الاستثنائية الافتراضية لقادة دول مجموعة العشرين التي تضمّ أكبر اقتصادات العالم ، وتتولّى السعودية حالياً رئاستها الدورية لمناقشة سبل "مكافحة جائحة كورونا والحدّ من تأثيرها الإنساني والاقتصادي".