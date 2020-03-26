هيئة النقل العام: نعمل الجمعة والسبت من 6.30 صباحا حتى 6 مساء

كتب سيد الخلفاوى

أكد اللواء رزق على رئيس هيئة النقل العام بالقاهرة، أنه تم تعديل أوقات تشغيل أتوبيسات الهيئة لتناسب أوقات الحظر التي تم تطبيقها، مشيرا إلى أن جميع الخطوط تعمل بشكل طبيعى غدا الجمعة وبعد الغد السبت، وأن قرار رئيس الوزراء بغلق المحال والمطاعم وغيرها في يومى الجمعة والسبت، لن يغير أوقات تشغيل الأتوبيسات .

وأضاف رئيس هيئة النقل العام، لـ"اليوم السابع"، أن أوقات التشغيل تبدأ من الساعة 6.30 صباحًا حتى الساعة 6 مساءً، وذلك طوال فترة سريان قرار حظر التجوال، لافتا إلى أن كثافة الركاب بأتوبيسات النقل العام قلت للنصف تقريبا، وأن الهيئة لجأت لزيادة عدد الأتوبيسات على الخطوط التي تشهد ازدحام لتقليل عدد الركاب للوقاية من فيروس كورونا.

وأشار اللواء رزق على، إلى أن الهيئة تمكنت من شراء 50 جهاز رش للتعقيم سيجرى وتم وضعها فى المحطات النهائية وجميع جراجات الهيئة، مع توفير محلول كلور بكميات كافية للجراجات والمحطات النهائية للتعقيم به، كذلك تم شراء 50 بدلة واقية و50 قناعًا واقيًا ليستخدمها عمال التطهير، كما جرى توفير 25 جهاز كشف الحرارة عن بعد وتوزيعها على جراجات الهيئة للكشف عن حرارة كل من السائق والمحصل قبل الصعود للأتوبيس لبدء العمل يوميا.

كان الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء، أعلن فى مؤتمر صحفى أمس الثلاثاء بداية من أمس الأربعاء حظر حركة المواطنين على كافة الطرق العامة من 7 مساء وحتى 6 صباحًا، وذلك فى ظل الإجراءات الشاملة التى تتخذها الدولة لمواجهة فيروس كورونا.

وقال مدبولى فى مؤتمر صحفى، إن عدم التزام المواطنين أدى لارتفاع نسب الإصابة بالفيروس، مؤكدًا أن هناك قرارات أكثر شدة سيجرى اتخاذها إذا تدهورت الأمر.

وأكد رئيس الوزراء، أنه سيتم تطبيق العقوبات بقانون الطوارئ لكل من يخالف تعليمات حظر حركة المواطنين، وأن العقوبات تبدأ من الغرامة من 4 آلاف جنيه وتصل للحبس.