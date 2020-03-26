هستيريا كورونا.. سيدة تتسوق "داخل كرة بلاستيك" خوفا من العدوى ببريطانيا.. فيديو

كتب محمد جمال

ضربت هستيريا كورونا المواطنين حول العالم وعلى رأسهم بريطانيا حيث دفع الفيروس التاجى المواطنين إلى أخذ جميع الاحتياطات اللازمة لمنع انتقال الفيروس لهم، ونشرت صحيفة "ذا صن البريطانية" فيديو يوضح تجول السيدة داخل مركز للتسوق داخل كرة من البلاستيك خوفا من العدوى من فيروس كورونا المستجد.

Woman shops in a zorb ball at Morrisons pic.twitter.com/nNBq1y1AQL — The Sun (@TheSun) March 26, 2020

وكان قد أكد رئيس الوزراء البريطانى بوريس جونسون، أن "المملكة المتحدة تفصلها حاليا 3 أسابيع على الأكثر من الحالة المماثلة لتلك التى تعيشها الآن إيطاليا بسبب أزمة فيروس (كورونا)، إذا لم نمكث فى المنازل"، ونقلت صحيفة (صنداى تليجراف) البريطانية، عن جونسون قوله إن "إذا لم نمكث فى المنازل، فإن بريطانيا على بعد أسبوعين أو 3 أسابيع عن الوضع الذى تمر به إيطاليا، الدولة الأولى عالميا من حيث عدد الوفيات بفيروس (كورونا)، حيث ارتفع عدد الوفيات من الفيروس بمقدار 793 فى غضون 24 ساعة".

وحث جونسون البريطانيين على "البقاء فى المنزل" من أجل إنقاذ "آلاف الأرواح"، قائلا "ما لم نعمل سويًا، وما لم نبذل الجهد الوطنى البطولى والجماعى لإبطاء الانتشار، فإنه من المحتمل جدًا أن نصبح مثل إيطاليا".

وأمر رئيس الوزراء البريطاني، الأطباء بإعطاء الأولوية للمرضى الذين لديهم أفضل فرصة للبقاء على قيد الحياة، مضيفا أن تسارع وتيرة الإصابات والوفيات يحمل هيئة الصحة الوطنية فوق طاقتها.