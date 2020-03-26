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نيويورك تخصص خط ساخن للمصابين بصدمة نفسية بسبب فيروس كورونا

الخميس، 26 مارس 2020 11:25 م
نيويورك تخصص خط ساخن للمصابين بصدمة نفسية بسبب فيروس كورونا فيروس كورونا
كتبت فاطمة خليل

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افتتحت نيويورك خطاً ساخناً للصحة النفسية أمس الأربعاء، ويهدف هذا الخط الساخن في التعامل مع "الصدمة النفسية" بسبب فيروس كورونا الجديد.

ووفقاً لموقع "بيزنس إنسايدر" أعلن حاكم نيويورك أندرو كومو عن إنشاء خط ساخن مجاني للصحة النفسية ويعمل به 6000 متخصص في الصحة النفسية، وجميعهم من المتطوعين.

كورونا 1
كورونا 

وقال كومو، في مؤتمر صحفي، إن أي شخص يمكنه الاتصال بالخط الساخن وتحديد موعد مع أخصائي صحة نفسية مجانًا - "للتحدث معه حول ما يشعر به والضغط النفسي نتيجة الهلع بسبب فيروس كورونا."

وأضاف كومو أيضًا إن "فيروس كورونا هو مسألة حياة أو موت لكن يجب ألا تستهين بالصدمة العاطفية التي يشعر بها الناس، والمشاكل الصحية النفسية التي يواجهونها في الوقت الحالى."

وقال كومو: "بارك الله 6000 من أخصائيي الصحة النفسية الذين يقومون بذلك مجانًا 100٪".

العزل المنزلي
العزل المنزلي

ويأتي إطلاق هذا الخط الساخن، أيضاً بسبب إن الحجر الصحي والعزلة الاجتماعية يمكن أن تأتي مع آثار مدمرة للصحة النفسية في بعض الأحيان.

وسوف يسمع المتصلون على الخط الساخن مقدمة لخط المساعدة التعاوني النفسى لفيروس كورونا COVID-19 لولاية نيويورك، ثم سيتم توجيهه إلى متطوع مدرب، ويمكن الوصول إلى الخط الساخن لسكان ولاية نيويورك على الرقم   1-844-863-9314.


القلق من فيروس كورونا

مرض نفسى بسبب كورونا

صدمة فيروس كورونا

اضطراب الصدمة

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