نقابة أطباء الأسنان تطالب أعضائها الالتزام بأدوات الوقاية للتعامل مع مرضى كورونا

كتبت آية دعبس

أكدت النقابة العامة لأطباء الأسنان، أن تعاون أعضائها مع فريق العمل بالمستشفيات، من أجل الوصول إلى بر الأمان، فى ظل هذه الظروف التى تشهدها مصر، الخاصة بفيروس كورونا المستجد، كوفيد 19، هو دور لا يمكن أن يتوانى عنه أطباء الأسنان، مشيرة إلى أنهم الأكفأ والأقدر على مراقبة الالتزام ببروتوكولات مكافحة العدوى بحكم طبيعة عملهم بين كافة أفراد الطاقم الطبى، مطالبة أعضائها بعدم المشاركة بالعمل تحت أى ظرف دون استعمال أدوات الوقاية من العدوى كاملة.

وطالبت النقابة، أعضائها فى حالة نقص المستلزمات الوقائية، بسرعة إبلاغ وزارة الصحة، وموافاة النقابة بمحتوى الشكوى للمتابعة على واتس آب رقم 01061551450، وفى حال التكليف بالعمل خارج نطاق الطوارئ أو الطب الوقائى يتم موافاة النقابة على واتس آب رقم 01061551450.

كان الدكتور إيهاب هيكل، عضو مجلس النقابة العامة لأطباء الأسنان، قد قال إن النقابة أطلقت مبادرة لتشكيل فرق من أطباء الأسنان بكافة محافظات مصر، فى ظل الوضع الراهن، وطبقا للتجارب التى مرت بها العديد من الدول فى مواجهة CoViD-19 ، فيروس كورونا المستجد، وفي ظل عجز الأطباء البشريين الذى تعانى منه مصر، مشيرا إلى إن 740 طبيب وطبيبة أسنان سجلوا حتى الآن بالمبادرة.

وأضاف أن النقابة شكلت غرفة لإدارة الأزمة، تضم أعضاء هيئة المكتب "الدكتور محمد بدوي الأمين العام، الدكتور هشام عبد الناصر أمين الصندوق المساعد، الدكتور يوسف حمزة، الأمين العام المساعد، الدكتور حسين عبد الهادى أمين الصندوق، ومن أعضاء المجلس: الدكتور محمد علاء، والدكتور إيهاب هيكل، وذلك لاستقبال شكاوى الأعضاء الخاصة بنقص المستلزمات الوقائية.