نصف مليون بريطانى يتطوعون لمساعدة هيئة الخدمات الصحية فى مكافحة كورونا

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قال وزير الصحة البريطاني مات هانكوك إن أكثر من نصف مليون بريطاني سجلوا بياناتهم للتطوع من أجل مساعدة هيئة الخدمات الصحية الوطنية البريطانية في مكافحة فيروس كورونا.

وذكرت صحيفة (الاندبندنت) البريطانية أن هذا الكم الكبير من المتطوعين سجل بياناته رغبة في مساعدة هيئة الخدمات الصحية بعدما دعا هانكوك 250 ألف شخص إلى التبرع بوقتهم لمساعدة مليون ونصف شخص معزولين لمدة 12 أسبوعًا، في محاولة لإبطاء وتيرة تفشي الفيروس.

من جهته، قدم رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون شكرًا خاصًا للمتطوعين وقال إنه سيكون لهم دور فعال في مكافحة المرض.

وأوضحت الصحيفة أن المتطوعين سيعملون على نقل المعدات الطبية ونقل المرضى من المستشفى إلى منازلهم فضلًا عن إجراء اتصالات هاتفية بصورة منتظمة للاطمئنان على هؤلاء المعزولين في المنزل.

وسيتمكن موظفو الرعاية الصحية والعاملين في قطاع الصحة من طلب المساعدة للمرضى المعرضين للخطر من أقرب متطوع عن طريق مركز اتصالات تديره هيئة الملكية لخدمات التطوع.

وجرى عزل أكثر من مليون ونصف شخص من الفئات الضعيفة المعرضة للخطر خاصة هؤلاء الذين يعانون أمراض سرطانية معينة وأمراض جهاز تنفسي حادة لمدة 12 أسبوعًا لحمايتهم من الإصابة بفيروس كورونا.