ميناء دمياط: مستمرون فى اتخاذ ما يلزم لانتظام سير العمل

دمياط - عبده عبد البارى

أكد اللواء وليد عوض، رئيس مجلس إدارة هيئة ميناء دمياط، أن الميناء مستمر فى اتخاذ جميع ما يلزم لحسن وانتظام سير العمل بالميناء، على مدار 24 ساعة، وطوال أيام الأسبوع.

وذلك فى ضوء القرارات الصادرة من مجلس الوزراء فى ظل الظروف الطارئة التى تمر بها البلاد، والتى تستدعى تضافرجهود جميع الجهات العاملة بالميناء، وذلك مع استمرار الأخذ بكافة الإجراءات الاحترازية والوقائية للحد من انتشار فيروس كورونا، وذلك باعتبار ميناء دمياط مرفق حيوى واقتصادى هام يقوم بتصدير السلع الاستراتيجية، ومنها "زيت الطعام والأرز المعبأ للدول العربية (الجزائر - ليبيا – سوريا) " بالإضافة إلى العديد من البضائع العامة الأخرى لدول العالم.

وكذلك تسهيل دخول البضائع الاستراتيجية الواردة مثل القمح والذرة وفول الصويا والسكر والأرز وغيرها من البضائع الهامة.

وفى سياق متصل، أصدرت العلاقات العامة والإعلام بمديرية أمن دمياط بيانا بشأن حظر التجوال. وأكد البيان بأن حظر التجوال يكون بدء من الساعة السابعة مساء وحتى السادسة صباح اليوم التالى، وغلق المحلات التجارية جميعها عدا المنشآت المستثناه وهى "الصيدليات والمنشأت الطبية ومحلات السلع التموينية ومحطات الوقود" .

وبالنسبة للمواطنين يستثنى "الأطباء والعاملين بمجال الصحة والشرطة والقوات المسلحة والحالات الإنسانية والطارئة التى تترائ لمأمور الضبط القضائى".

وبالنسبة ليومى الجمعة والسبت الحظر بدء من السابعة مساء وحتى صباح اليوم التالى على أن يكون إغلاق كامل لجميع المحلات والمنشأت التجارية على مدار اليوم الكامل، وتكون حركة المواطنين عادية بعيدا عن وقت الحظر.