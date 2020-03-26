اليوم السابع
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موسكو تدرس استمرار إغلاق المطاعم والمقاهى لمنع انتشار كورونا

الخميس، 26 مارس 2020 05:28 ص
موسكو تدرس استمرار إغلاق المطاعم والمقاهى لمنع انتشار كورونا الرئيس الروسى فلاديمير بوتين
رويترز

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نقلت وكالات أنباء روسية عن رئيس بلدية موسكو سيرجى سوبيانين مطالبته بضرورة أن تظل جميع أماكن الترفيه فى العاصمة مغلقة الأسبوع القادم لاحتواء انتشار فيروس كورونا لكنه قال إن الإجراءات المحددة سيتم الإعلان عنها يوم الخميس.

ونسبت وكالات الأنباء إلى رئيس البلدية القول إنه يرى ثمة ضرورة أن تظل جميع المطاعم والمقاهى مغلقة وأن يتم فرض قيود على المراكز التجارية والمتنزهات.

كان الرئيس الروسى فلاديمير بوتين كشف فى وقت سابق اليوم الأربعاء عن إجراءات جديدة للحد من تفشي الفيروس وأعلن توقف العمل الأسبوع القادم لكثير من المواطنين الروس وحث الناس على البقاء في منازلهم.

 

 


روسيا

موسكو

إغلاق المطاعم

كورونا

كورونا فى روسيا

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