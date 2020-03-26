مواقيت الصلاة اليوم الخميس 26/3/2020 بمحافظات مصر والعواصم العربية

يقدم "اليوم السابع" لقرائه مواقيت الصلاة اليوم الخميس ، فى عدد من محافظات مصر والعواصم العربية، شاملة صلاة الفجر وصلوات الظهيرة والعصر والمغرب والعشاء.
أولا: مواقيت الصلاة بعدد من محافظات مصر:
ونعرض فيما يلى لقرائنا مواقيت الصلاة اليوم الخميس فى عدد من محافظات مصر، وهى القاهرة ، والإسكندرية،والإسماعيلية، وشرم الشيخ، وأسوان وذلك كما يلى :
مواقيت الصلاة فى القاهرة
موعد صلاه الفجر 4:24 ص
توقيت صلاة الظهر 12:01 ص
ميعاد صلاة العصر 3:30
موعد صلاة المغرب 6:11
ميعاد صلاة العشاء 7:28
مواعيد الصلاة فى الإسكندرية
موعد صلاة الفجر 4:28 ص
توقيت صلاة الظهر 12:06
موعد صلاة العصر 3:36
توقيت صلاة المغرب 6:15 م
موعد صلاة العشاء 7:34 م
مواقيت الصلاة فى الإسماعيلية
موعد صلاة الفجر 4:20
توقيت صلاة الظهر 11:57 م
موعد صلاة العصر 3:27 م
ميعاد صلاة المغرب 07: 6 م
توقيت صلاة العشاء 7:25 م
مواعيد الصلاة فى شرم الشيخ
موعد صلاة الفجر 4:15 ص
توقيت صلاة الظهر 11:49
موعد صلاة العصر 3:18
توقيت صلاة المغرب 5:58 م
موعد صلاة العشاء 7:14 م
مواقيت الصلاة فى أسوان
موعد صلاة الفجر 4:24 ص
توقيت صلاة الظهر 11:55 ص
موعد صلاة العصر 3:22 م
توقيت صلاة المغرب 6:04 م
موعد صلاة العشاء 7:17
ثانيا: مواقيت الصلاة بعدد من العواصم العربية:
ونعرض فيما يلى مواقيت الصلاة بعدد من العواصم العربية فى مقدمتها مواقيت الصلاة بمدن المملكة العربية السعودية فى مكة والمدينة والرياض، ومواقيت الصلاة بالعاصمة الأردنية عمان ، والعاصمة الإماراتية بأبوظبى، والعاصمة المغربية الرباط، والعاصمة الكويتية الكويت، وذلك كما يلى :
مكة
موعد صلاة الفجر 4:59 ص
توقيت صلاة الظهر 12:27 م
موعد صلاة العصر 3:52 م
موعد صلاة المغرب 6:37 م
ميعاد صلاة العشاء 7:46 م
المدينة المنورة
موعد صلاة الفجر 4:56 ص
توقيت صلاة الظهر 12:27 م
موعد صلاة العصر 3:54 م
موعد صلاة المغرب 6:39 م
توقيت صلاة العشاء 7:49 م
الرياض
موعد صلاة الفجر 4:28 ص
توقيت صلاة الظهر 11:59 ص
موعد صلاة العصر 3:26 م
ميعاد صلاة المغرب 6:11 م
موعد صلاة العشاء 7:21 م
مواعيد الصلاة بالعاصمة الأردنية عمان
موعد صلاة الفجر 4:10
توقيت صلاة الظهر 11:46 م
ميعاد صلاة العصر 3:15 م
موعد صلاة المغرب 5:57
موعد صلاة العشاء 7:12 م
مواقيت الصلاة بالعاصمة الإماراتية أبو ظبى
موعد صلاة الفجر 4:58 ص
توقيت صلاة الظهر 12:29 م
موعد صلاة العصر 3:56 م
توقيت صلاة المغرب 6:37 م
موعد صلاة العشاء 7:50 م
مواعيد الصلاة بالعاصمة المغربية الرباط
موعد صلاة الفجر 4:51 ص
توقيت صلاة الظهر 12:33 م
موعد صلاة العصر 4:04 م
توقيت صلاة المغرب 6:45 م
موعد صلاة العشاء 8:05
مواقيت الصلاة بالكويت
توقيت صلاة الفجر 4:18 ص
موعد صلاة الظهر 11:54 ص
ميعاد صلاة العصر 3:23 م
توقيت صلاة المغرب 6:03 م
مواقيت صلاة العشاء 7:20 م
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