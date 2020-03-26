مواقيت الصلاة اليوم الخميس 26/3/2020 بمحافظات مصر والعواصم العربية

كتب محمود راغب

يقدم "اليوم السابع" لقرائه مواقيت الصلاة اليوم الخميس ، فى عدد من محافظات مصر والعواصم العربية، شاملة صلاة الفجر وصلوات الظهيرة والعصر والمغرب والعشاء.

أولا: مواقيت الصلاة بعدد من محافظات مصر:

ونعرض فيما يلى لقرائنا مواقيت الصلاة اليوم الخميس فى عدد من محافظات مصر، وهى القاهرة ، والإسكندرية،والإسماعيلية، وشرم الشيخ، وأسوان وذلك كما يلى :

مواقيت الصلاة فى القاهرة

موعد صلاه الفجر 4:24 ص

توقيت صلاة الظهر 12:01 ص

ميعاد صلاة العصر 3:30

موعد صلاة المغرب 6:11

ميعاد صلاة العشاء 7:28

مواعيد الصلاة فى الإسكندرية

موعد صلاة الفجر 4:28 ص

توقيت صلاة الظهر 12:06

موعد صلاة العصر 3:36

توقيت صلاة المغرب 6:15 م

موعد صلاة العشاء 7:34 م

مواقيت الصلاة فى الإسماعيلية

موعد صلاة الفجر 4:20

توقيت صلاة الظهر 11:57 م

موعد صلاة العصر 3:27 م

ميعاد صلاة المغرب 07: 6 م

توقيت صلاة العشاء 7:25 م

مواعيد الصلاة فى شرم الشيخ

موعد صلاة الفجر 4:15 ص

توقيت صلاة الظهر 11:49

موعد صلاة العصر 3:18

توقيت صلاة المغرب 5:58 م

موعد صلاة العشاء 7:14 م

مواقيت الصلاة فى أسوان

موعد صلاة الفجر 4:24 ص

توقيت صلاة الظهر 11:55 ص

موعد صلاة العصر 3:22 م

توقيت صلاة المغرب 6:04 م

موعد صلاة العشاء 7:17

ثانيا: مواقيت الصلاة بعدد من العواصم العربية:

ونعرض فيما يلى مواقيت الصلاة بعدد من العواصم العربية فى مقدمتها مواقيت الصلاة بمدن المملكة العربية السعودية فى مكة والمدينة والرياض، ومواقيت الصلاة بالعاصمة الأردنية عمان ، والعاصمة الإماراتية بأبوظبى، والعاصمة المغربية الرباط، والعاصمة الكويتية الكويت، وذلك كما يلى :

مكة

موعد صلاة الفجر 4:59 ص

توقيت صلاة الظهر 12:27 م

موعد صلاة العصر 3:52 م

موعد صلاة المغرب 6:37 م

ميعاد صلاة العشاء 7:46 م

المدينة المنورة

موعد صلاة الفجر 4:56 ص

توقيت صلاة الظهر 12:27 م

موعد صلاة العصر 3:54 م

موعد صلاة المغرب 6:39 م

توقيت صلاة العشاء 7:49 م

الرياض

موعد صلاة الفجر 4:28 ص

توقيت صلاة الظهر 11:59 ص

موعد صلاة العصر 3:26 م

ميعاد صلاة المغرب 6:11 م

موعد صلاة العشاء 7:21 م

مواعيد الصلاة بالعاصمة الأردنية عمان

موعد صلاة الفجر 4:10

توقيت صلاة الظهر 11:46 م

ميعاد صلاة العصر 3:15 م

موعد صلاة المغرب 5:57

موعد صلاة العشاء 7:12 م

مواقيت الصلاة بالعاصمة الإماراتية أبو ظبى

موعد صلاة الفجر 4:58 ص

توقيت صلاة الظهر 12:29 م

موعد صلاة العصر 3:56 م

توقيت صلاة المغرب 6:37 م

موعد صلاة العشاء 7:50 م

مواعيد الصلاة بالعاصمة المغربية الرباط

موعد صلاة الفجر 4:51 ص

توقيت صلاة الظهر 12:33 م

موعد صلاة العصر 4:04 م

توقيت صلاة المغرب 6:45 م

موعد صلاة العشاء 8:05

مواقيت الصلاة بالكويت

توقيت صلاة الفجر 4:18 ص

موعد صلاة الظهر 11:54 ص

ميعاد صلاة العصر 3:23 م

توقيت صلاة المغرب 6:03 م

مواقيت صلاة العشاء 7:20 م