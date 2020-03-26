اليوم السابع
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مستشفى سرطان الأقصر تتخذ إجراءات وقائية لمكافحة فيروس كورونا.. صور

الخميس، 26 مارس 2020 11:15 ص
مستشفى سرطان الأقصر تتخذ إجراءات وقائية لمكافحة فيروس كورونا.. صور إجراءات وقائية بمستشفى سرطان الأقصر
الأقصر – أحمد مرعى

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أعلنت مستشفى علاج السرطان بالمجان بمحافظة الأقصر، أنه فى ظل الخطط والإجراءات الوقائية والاحترازية لمكافحة انتشار فيروس كورونا المستجد "كوفيد 19"، انطلقت المستشفى فى عمل كافة الإجراءات الاحترازية اللازمة لحماية وخدمة الآلاف من المرضى وتقديم الخدمات الطبية لهم دون تقصير خلال فترة مكافحة فيروس كورونا بمصر.

 

وشملت الإجراءات الاحترازية لمحاربة انتشار فيروس كورونا داخل المستشفى، تقليل الزحام فى أماكن الانتظار داخل المستشفى، والتطهير المستمر لجميع الأسطح، وتوفير أدوات تطهير الأيدى وخصوصًا بجوار أماكن الانتظار وعند الأسانسيرات، ومرور فريق طبي على الزوار والمرضى لتوجيه الإرشادات الطبية الخاصة بالمرض، والكشف المبكر على أى مريض أو أى زائر تظهر عليه أعراض عدوى الجهاز التنفسي.

 

وفى نفس السياق، أعلنت المستشفى توقف استقبال حالات الكشف المبكر الجديدة فى الفترة الحالية وحتى يوم 30 أبريل المقبل، حيث قالت إدارة المستشفي، أنه تم وقف حملات الكشف المبكر، على أن نستكمل دورنا فى علاج مرضانا بالمستشفى وتقديم الخدمة الطبية لهم على أكمل وجه، وسوف نقوم باستقبال أعداد مضاعفة من حالات الكشف المبكر بعد انتهاء فترة الإجراءات الاحترازية.

 

وكان قد صرح المستشار مصطفى ألهم، محافظ الأقصر، بأنه تقرر انعقاد غرفة عمليات رئيسية بديوان المحافظة على مدار الساعة لمتابعة تنفيذ كافة قرارات مجلس الوزراء، وذلك بقيادة محسن الشامى رئيس الغرفة، وبالتنسيق مع قيادات القوات المسلحة ووزارة الداخلية، وذلك ضمن حزمة الإجراءات الاحترازية التي تتخذها الدولة للوقاية من فيروس كورونا المستجد، ومواصلة العمل لخدمة المواطنين ومكافحة أية تجمعات بالمدن والقرى.

 

وأكد محافظ الأقصر لـ"اليوم السابع"، أنه كلف كافة رؤساء المدن بضرورة عقد اجتماعات مع رؤساء القرى، ومديرى الإدارات الصحية والإدارات الزراعية والبيطرية وإدارة التموين والمواقف ومراكز الشرطة، لتنفيذ ما جاء بتعليمات مجلس الوزراء بدأ من اليوم، وأبرزها حظر انتقال المواطنين أو التحرك على جميع الطرق من 7م حتى 6 ص لمدة أسبوعين، وتوقف جميع وسائل النقل الجماعي العامة والخاصة من 7م حتى 6 ص، وتُغلق ابتداءً من 5م حتى 6 ص أمام الجمهور كافة المحال التجارية والحرفية بما فيها محال بيع السلع وتقديم الخدمات والمراكز التجارية " المولات التجارية" خلال أيام الأسبوع، فيما عدا يومي الجمعة والسبت فيكون الغلق على مدار الـ 24 ساعة، وغلق جميع المقاهي والكافيتريات والكافيهات والكازينوهات والملاهي والنوادي الليلية وما يماثلها من المحال والمنشآت والمحال التي تقدم التسلية أو الترفيه، وغلق جميع المطاعم وما يماثلها من المحال والمنشآت التي تقدم المأكولات ووحدات الطعام المتنقلة أمام الجمهور ويقتصر العمل بها على خدمة توصيل الطلبات للمنازل حتى الساعة السابعة مساءً، وغلق جميع الأندية الرياضية والشعبية ومراكز الشباب وصالات الألعاب الرياضية بكافة أنحاء الجمهورية.

1 مستشفى سرطان الأقصر تعلن إتخاذ إجراءات إحترازية لمكافحة فيروس كورونا
 مستشفى سرطان الأقصر تعلن إتخاذ إجراءات إحترازية لمكافحة فيروس كورونا

 

اجراءات الوقاية من فيروس كورونا بمستشفى السرطان
إجراءات الوقاية من فيروس كورونا بمستشفى السرطان

 

تعقيم المستشفى لمكافحة كورونا
تعقيم المستشفى لمكافحة كورونا

 

توعية المرضى بالمستشفى بالوقاية من كورونا
توعية المرضى بالمستشفى بالوقاية من كورونا

 

جانب من اجراءات المستشفى للتعقيم
جانب من اجراءات المستشفى للتعقيم

 

لقاء لمرضى السرطان للتوعية بكورونا ومكافحته
لقاء لمرضى السرطان للتوعية بكورونا ومكافحته

 


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