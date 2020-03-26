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مسؤول إيطالى: يمكننا من الغد إجراء 4000 تحليل لكشف فيروس كورونا يوميا

الخميس، 26 مارس 2020 01:38 م
مسؤول إيطالى: يمكننا من الغد إجراء 4000 تحليل لكشف فيروس كورونا يوميا مواجهة كورونا - أرشيفية
كتبت فاطمة شوقى

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قال رئيس مقاطعة بييمونتى ألبيرتو تشيريو، إنه "اعتبارا من يوم غد، سنكون قادرين على إجراء بين 3500 – 4000 تحليل مسحة الحلق للكشف عن الإصابة بفيروس كورونا فى اليوم، حسبما قالت صحيفة "تورينو" الإيطالية.

 

وأشارت الصحيفة، إلى أن هذه التحاليل "ستعزز قدرتنا الحالية، ويجعلنا ننشط فى إقليمنا بالتعاون مع جامعات بييمونتي ومختبرات علم الأحياء الدقيقة الخاصة بها"، مشددا تشيريو على القول: "لقد أنشأنا آلية تجعلنا نكتفي ذاتيا تقريبًا، وقد بدأنا بالفعل بإجراء مسحات على جميع العاملين فى مجال الرعاية الصحية من خلال اتباع بروتوكول الأولوية، بدءًا بأولئك الأكثر عرضة للمخاطر".

 

كما أعرب وزير الخارجية والتعاون الدولى الإيطالي لويجى دى مايو عن اقتناعه بأن: "نحن بحاجة إلى تحالف دولي كبير ضد فيروس كورونا"، وقال فى مقابلة مع صحيفة "كورييرى ديلا سيرا" الخميس، إنه أخبر زملائه في مجموعة الدول الصناعية السبع الكبرى بأن "من الضرورى تنظيم وتبادل المعطيات وتنسيق المبادرات وتعزيزها"، لأن "الصحة تأتى قبل الربح".

 

وأضاف وزير الخارجية "نحن جاهزون للمشاركة بدرايتنا، لكن يجب على الجميع القيام بذلك: لا يمكن أن يكون السباق نحو اللقاح فرديًا، فهذه حرب نقاتل فيها جميعًا ضد العدو نفسه، ولن نفوز إلا معًا فقط".

 

وفيما يتعلق بإدارة الطوارئ، زعم الوزير أن الحكومة "ردت بسرعة، قبل العديد من البلدان الأخرى، وأن "لا أحد يحمل الحقيقة في جيوبه وعلينا أن نعمل معا للخروج من الأزمة، مؤكدا أنه فى هذه اللحظة، تحتاج المقاطعات الإيطالية إلى الدعم".

 

وحول وصول المواد الطبية إلى إيطاليا، أوضح الوزير أنه “تم إرسال أكثر من 10 ملايين كمامة إلى إيطاليا، والتى ستصل خلال الساعات القليلة القادمة، الدفعة الأولى منها (100 مليون قناع) التى طلبنا إنتاجها من قبل شركة صينية".

 

وأضاف رئيس الدبلوماسية الإيطالية "من الواضح أننا يجب أن نركز أيضًا على الإنتاج الوطنى، لكن "لو لم تأت هذه المساعدة من الخارج، لكانت الأزمة أكثر حدة".

 


ايطاليا

فيروس كورونا

الصحة

اختبار كورونا

كمامة

وزير خارجية ايطاليا

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