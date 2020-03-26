مرضي الربو ونصائح مهمة لحمايتهم من كورونا

فاطمة ياسر

عدم القدرة على التقاط الأنفاس، ويصاحبه عدم القدرة أيضا علي القيام بأي شيء والرغبة الملحة في النوم وهواء، هذا ما يشعر به مرضي الربو، وفي حالة تواجد أتربة في الطقس تزداد فرص تعرضهم للمضاعفات الصحية الكثيرة، وأبرزها الدخول للمستشفى في حالة عاجلة والهدف هو الوضع علي جهاز تنفس صناعي لاستعادة قدرتهم علي التقاط النفس بشكل طبيعي.

وفي ظل انتشار فيروس كورونا التاجي، هذا الأمر الذي تسبب في نشر الرعب والخوف والقلق لدي المواطنين، نجد أن مرضي الربو هم عرضة للإصابة بهذا الفيروس، ولذا هناك العديد من النصائح الهامة التي يجب عليهم اتباعها تجنبا للإصابة، وذلك وفقا لموقع "health".

أكد التقرير، ضرورة بقاء مرضي الربو في المنزل، وعدم الخروج منه لأنه يعد أكثر عرضة للإصابة بالفيروس التاجي كورونا، ولذا عليهم البقاء في المنزل تجنب لالتقاط العدوي من أي سطح يلمسه، أو عند التعامل مع أي شخص.

ومن أهم النصائح المقدمة لمرضي الربو خلال فترة الحجر الصحي، هي أخذ احتياطهم من مخزون الدواء الخاص بهم كالبخاخات، وأدوية الحبوب الأخرى التي أوصى بها الطبيب.

وأكد التقرير، أنه في حالة وجود شخص مصاب بنزلة برد أو الانفلونزا، فيجب عليك تجنب التعامل معاه بكل الطرق، وذلك للحفاظ علي صحتك وتجنب إصابتك بالفيروس التاجي لأن أعراضه تشبه أعراض الانفلونزا بعض الشيء.

وأضاف التقرير، أنه يجب علي مرضي الربو تجنب التعامل مع المعقمات ذات الروائح العطرية النفاذة لأنها قد تكون من ضمن أسباب الإصابة والتعرض للنوبات الربوية التي تزيد من فرص دخولك للمستشفي.

اعراض الربو



وقدم التقرير، العديد من اعراض الإصابة بالربو، ومنها:

-ضيق شديد في التنفس

-انقباضات وآلام في الصدر.

-سعال.

- خشخشة خلال عملية التنفس.