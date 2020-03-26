اليوم السابع
Ads
الخميس، 26 مارس 2020 02:48 ص
خالد صلاح
الرئيسية صحة وطب

مرضي الربو ونصائح مهمة لحمايتهم من كورونا

الخميس، 26 مارس 2020 02:00 ص
مرضي الربو ونصائح مهمة لحمايتهم من كورونا الربو
فاطمة ياسر

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

عدم القدرة على التقاط الأنفاس، ويصاحبه عدم القدرة أيضا علي القيام بأي شيء والرغبة الملحة في النوم وهواء، هذا ما يشعر به مرضي الربو، وفي حالة تواجد أتربة في الطقس تزداد فرص تعرضهم للمضاعفات الصحية الكثيرة، وأبرزها الدخول للمستشفى في حالة عاجلة والهدف هو الوضع علي جهاز تنفس صناعي لاستعادة قدرتهم علي التقاط النفس بشكل طبيعي.

وفي ظل انتشار فيروس كورونا التاجي، هذا الأمر الذي تسبب في نشر الرعب والخوف والقلق لدي المواطنين، نجد أن مرضي الربو هم عرضة للإصابة بهذا الفيروس، ولذا هناك العديد من النصائح الهامة التي يجب عليهم اتباعها تجنبا للإصابة، وذلك وفقا لموقع "health".

أكد التقرير، ضرورة بقاء مرضي الربو في المنزل، وعدم الخروج منه لأنه يعد أكثر عرضة للإصابة بالفيروس التاجي كورونا، ولذا عليهم البقاء في المنزل تجنب لالتقاط العدوي من أي سطح يلمسه، أو عند التعامل مع أي شخص.

ومن أهم النصائح المقدمة لمرضي الربو خلال فترة الحجر الصحي، هي أخذ احتياطهم من مخزون الدواء الخاص بهم كالبخاخات، وأدوية الحبوب الأخرى التي أوصى بها الطبيب.

وأكد التقرير، أنه في حالة وجود شخص مصاب بنزلة برد أو الانفلونزا، فيجب عليك تجنب التعامل معاه بكل الطرق، وذلك للحفاظ علي صحتك وتجنب إصابتك بالفيروس التاجي لأن أعراضه تشبه أعراض الانفلونزا بعض الشيء.

وأضاف التقرير، أنه يجب علي مرضي الربو تجنب التعامل مع  المعقمات ذات الروائح العطرية النفاذة لأنها قد تكون من ضمن أسباب الإصابة والتعرض للنوبات الربوية التي تزيد من فرص دخولك للمستشفي.

اعراض الربو 
 

وقدم التقرير، العديد من اعراض الإصابة بالربو، ومنها:

-ضيق شديد في التنفس

-انقباضات وآلام في الصدر.

-سعال.

- خشخشة خلال عملية  التنفس.

 


الربو

مرضي الربو وكورونا

اعراض الربو

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

الموضوعات المتعلقة


لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


لا تفوتك
تعرف على استعدادات المرور لمواجهة الأتربة والرياح المتوقعة على الطرق

تعرف على استعدادات المرور لمواجهة الأتربة والرياح المتوقعة على الطرق

كورونا يصيب رئيس جامعة هارفارد وزوجته ويوقف الدراسة للطلاب ويحولها أون لاين

كورونا يصيب رئيس جامعة هارفارد وزوجته ويوقف الدراسة للطلاب ويحولها أون لاين

الصحة: لدينا خطان ساخنان للاستفسار عن كورونا فقط وبالمجان

الصحة: لدينا خطان ساخنان للاستفسار عن كورونا فقط وبالمجان

أخباركم كاذبة وليس لدى وقت للغباء.. شاهد تفاصيل خناقة ترامب وسى إن إن

أخباركم كاذبة وليس لدى وقت للغباء.. شاهد تفاصيل خناقة ترامب وسى إن إن

الصحف المصرية.. مصر تفتح خزائنها لمواجهة الوباء.. المصريون فى خندق واحد لمواجهة كورونا.. السيسى يؤكد فى اتصال هاتفى مع سلفاكير: دعم مصرى لعملية السلام بجنوب أفريقيا.. الصحة:21 حالة وفاة بكورونا وشفاء 92 مواطنًا

الصحف المصرية.. مصر تفتح خزائنها لمواجهة الوباء.. المصريون فى خندق واحد لمواجهة كورونا.. السيسى يؤكد فى اتصال هاتفى مع سلفاكير: دعم مصرى لعملية السلام بجنوب أفريقيا.. الصحة:21 حالة وفاة بكورونا وشفاء 92 مواطنًا

أمين دينية البرلمان: خذوا معلوماتكم من المصادر الرسمية.. واحذروا صفحات الإخوان

أمين دينية البرلمان: خذوا معلوماتكم من المصادر الرسمية.. واحذروا صفحات الإخوان

فيديو.. تطبيقًا لقرار الحظر لا محال ولا مارة فى شارع الدقى

فيديو.. تطبيقًا لقرار الحظر لا محال ولا مارة فى شارع الدقى

صور.. المسافرون يفترشون أمام محطة مصر انتظارًا لبدء حركة القطارات

صور.. المسافرون يفترشون أمام محطة مصر انتظارًا لبدء حركة القطارات

فيديو.. هدوء أعلى كوبرى قصر النيل بعد تطبيق قرار حظر حركة المواطنين

فيديو.. هدوء أعلى كوبرى قصر النيل بعد تطبيق قرار حظر حركة المواطنين

التعليم: إعلان تفاصيل امتحان الشهادة الإعدادية والبحث لطلاب النقل قريبًا

التعليم: إعلان تفاصيل امتحان الشهادة الإعدادية والبحث لطلاب النقل قريبًا

تعرف على شروط التبرع ببلازما الدم ومن يحصل عليها من مصابى كورونا

تعرف على شروط التبرع ببلازما الدم ومن يحصل عليها من مصابى كورونا

محافظة القاهرة: غلق سوق التمور بالساحل فى فترات تطبيق الحظر فقط

محافظة القاهرة: غلق سوق التمور بالساحل فى فترات تطبيق الحظر فقط

المزيد من Trending Plus
الرجوع الى أعلى الصفحة