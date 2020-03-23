7 نصائح للتعامل مع العاصفة الترابية لمرضى حساسية الصدر

فاطمة ياسر

فصل الربيع يتصف بتقلبات الطقس وانتشار الأتربة، وهذا الطقس يشكل خطرا على صحة أصحاب أمراض الجهاز التنفسي، ولذا يجب على مرضى الربو تجنب التعرض للأتربة والعواصف، حتي لا يتعرضوا للعديد من المشاكل الصحية.

وأوضح التقرير المنشور عبر موقع "webmed"، أنه خلال نشوب العواصف الترابية يجب على مرضى الربو القيام بالعديد من النصائح حتي لا يتعرضوا لانتكاسات صحية، والتي تتمثل في صعوبة شديدة في التقاط النفس، وإعاقة الحياة وعدم القدرة على القيام بأي نشاط.

ولذا قدم التقرير المنشور العديد من النصائح الصحية التي ينصح بالقيام بها من قبل مرضي حساسية الصدر، في ظل نشوب العواصف الترابية، ومنها:

-يجب عدم النزول من المنزل في ظل نشوب العواصف الترابية حتي لا تتعرض لأي مضاعفات صحية، وفي حالة ضرورة النزول في هذا الطقس عليك ارتداء الكمامات.

-استخدام المناديل المبللة وتنظيف الأنف جيدا، حتي لا تصل الأتربة إلي الصدر والرئة والجهاز التنفسي السفلي.

-إغلاق نوافذ المنزل جيدا لتجنب دخول الأتربة واستنشاقها.

- في حالة التعرض لضيق التنفس وعدم القدرة علي التقاط أنفاسك عليك التوجه لأقرب مستشفي، لأخذ جلسة تنفس صناعي.

-علي مرضي حساسية الصدر ضرورة أخذ علاجات حساسية الصدر بانتظام، والتي تعمل على توسع الشعب الهوائية كالبخاخات، وذلك لتجنب حدوث أزمات ربوية.

-كثرة تناول الماء يعد من الحيل الجيدة التي تقلل من التعرض للمضاعفات الصحية.

-شرب السوائل الدافئة لها دور كبير في حماية الجسم من التعرض والإصابة بالمضعفات الصحية التي يتعرض لها مرضى حساسية الصدر.